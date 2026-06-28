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Morre irmão da ex-presidente Dilma Rousseff

Advogado por formação, Igor chegou a ter um cargo na Prefeitura de BH durante a gestão de Fernando Pimentel; ele estava hospitalizado na capital mineira

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Repórter
28/06/2026 18:35

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Igor Rousseff e seu neto, o vereador Pedro Rousseff
Igor Rousseff e seu neto e vereador Pedro Rousseff crédito: Reprodução

O advogado Igor Rousseff, irmão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), morreu nesse sábado (27/6) em Belo Horizonte, onde estava hospitalizado. 

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Aos 79 anos e já aposentado, Igor morava na cidade mineira de Passa Tempo, no Campo das Vertentes. 


O advogado, irmão mais velho de Dilma Rousseff, teve um único cargo público, atuando como assessor especial na Prefeitura de Belo Horizonte durante a gestão de Fernando Pimentel (PT).

Igor Rousseff era avô de Pedro Rousseff (PT), vereador por Belo Horizonte.

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“Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador. Viveu a vida da maneira que quis: sempre rodeado de amigos e da família. Viu a irmã mais nova ser torturada, presa durante a ditadura e também virar a primeira presidenta do Brasil. Ele nunca quis entrar na política. Tinha pavor disso. Sempre me falava para 'não mexer com isso'. Mesmo assim, quando bati o pé e falei com ele há cinco anos que ia entrar (para a política), ele mudou de opinião: ia me ajudar dia e noite", escreveu o vereador no Instagram.

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