Morre irmão da ex-presidente Dilma Rousseff

O advogado Igor Rousseff, irmão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), morreu nesse sábado (27/6) em Belo Horizonte, onde estava hospitalizado.

Aos 79 anos e já aposentado, Igor morava na cidade mineira de Passa Tempo, no Campo das Vertentes.



O advogado, irmão mais velho de Dilma Rousseff, teve um único cargo público, atuando como assessor especial na Prefeitura de Belo Horizonte durante a gestão de Fernando Pimentel (PT).



Igor Rousseff era avô de Pedro Rousseff (PT), vereador por Belo Horizonte.

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“Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador. Viveu a vida da maneira que quis: sempre rodeado de amigos e da família. Viu a irmã mais nova ser torturada, presa durante a ditadura e também virar a primeira presidenta do Brasil. Ele nunca quis entrar na política. Tinha pavor disso. Sempre me falava para 'não mexer com isso'. Mesmo assim, quando bati o pé e falei com ele há cinco anos que ia entrar (para a política), ele mudou de opinião: ia me ajudar dia e noite", escreveu o vereador no Instagram.

