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Eleições 2026

TRE-PR absolve Pedro Rousseff por chamar Deltan de 'safado' e 'inelegível'

Caso semelhante ao de Gleisi Hoffmann também foi anulado pelo TRE-PR, que entendeu críticas sobre inelegibilidade como debate político protegido

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
19/06/2026 15:54 - atualizado em 19/06/2026 17:34

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Deltan Dallagnol e Pedro Rousseff
Deltan Dallagnol e Pedro Rousseff tiveram embate nas redes sociais crédito: Reprodução/X e Tatiana Francisca/CMBH

Em decisão unânime, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) julgou improcedente a ação movida pelo Partido Novo contra o vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, por ter chamado o ex-procurador da Operação Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), cassado pela Justiça Eleitoral, de “safado” e “inelegível”.

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“Urgente. TSE acaba de confirmar inelegibilidade do safado Deltan Dallagnol. Grande Dia!”, escreveu Rousseff em suas redes sociais. Situação semelhante foi analisada no caso da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), também acionada pelo Partido Novo por dizer que Dallagnol está inelegível.

O Partido Novo alegou que a mensagem configuraria propaganda eleitoral antecipada negativa e desinformação ao sugerir que Dallagnol estaria inelegível para as eleições de 2026, e pediu à Justiça que o conteúdo fosse retirado do ar.

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A Corte entendeu que, quando as manifestações fazem referência a decisões públicas da Justiça Eleitoral, caso do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato de Dallagnol em 2023, não há configuração automática de ilícito eleitoral.

Para os magistrados, divergências sobre o alcance dessas decisões integram o debate político e não podem ser tratadas como desinformação de forma presumida. Dallagnol foi cassado por tentar contornar a Lei da Ficha Limpa ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda respondia a procedimentos administrativos disciplinares envolvendo a Lava Jato.

Em primeira instância, a Justiça Eleitoral havia determinado a remoção do conteúdo publicado por Rousseff, aplicado multa de R$ 5 mil ao vereador e ordenado que ele se abstivesse de novas publicações semelhantes sob pena de sanção.

Ao recorrer, a defesa do vereador sustentou que a manifestação estava amparada na liberdade de expressão e se baseava em fatos públicos. Já o Partido Novo insistiu na tese de que houve distorção da realidade jurídica com potencial de induzir o eleitorado ao erro.

Relatora do caso, a desembargadora Adriana de Lourdes Simette fundamentou seu voto em precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm reforçado a proteção à liberdade de expressão no contexto político-eleitoral.

No despacho, a magistrada registrou que “a afirmação pública da inelegibilidade de figura política vinculada a decisão anterior do TSE não configura, por si só, desinformação ou propaganda antecipada negativa, mesmo com uso de linguagem depreciativa”, ressaltando o entendimento consolidado da Corte.

A magistrada também avaliou que o uso de termos ofensivos, embora inadequado, está inserido no âmbito da crítica política. Em seu voto, destacou que “a linguagem áspera, depreciativa e deselegante não é, por si só, suficiente para caracterizar ilícito eleitoral, desde que não envolva imputação sabidamente falsa”.

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A Justiça do Paraná também negou o pedido do Partido Novo para proibir novas manifestações semelhantes. O tribunal acompanhou a interpretação do STF de que medidas desse tipo violam a liberdade de expressão ao restringir previamente o debate público, além de caracterizar censura prévia.

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