Flávio Bolsonaro concentra busca por vice em duas mulheres

Está praticamente definido que a vice de Flávio Bolsonaro será uma mulher.

Embora, de tempos em tempos, surjam nomes de deputadas federais, a busca pela companheira de chapa está, neste momento, concentrada em duas opções.

Aliados ainda não desistiram de convencer a senadora Tereza Cristina (PL-MS) a aceitar o convite. A ex-ministra da Agricultura sinaliza nos bastidores ter como principal projeto se tornar a primeira mulher a presidir o Senado. Mas há o entendimento de que Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, aparece primeiro na fila do PL para disputar esse posto.

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Nos últimos dias, um novo nome ganhou força por iniciativa do próprio Flávio: Daniella Marques, que já atua como assessora da pré-campanha na área econômica. Integrante da equipe de Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro e ex-presidente da Caixa Econômica, Daniella também é uma das principais cotadas para comandar o Ministério da Economia em uma eventual gestão de Flávio. Nessa segunda-feira, 29, ela acompanhou o jogo do Brasil contra o Japão, nos Estados Unidos, onde se encontrou com Eduardo Bolsonaro.