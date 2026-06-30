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Zema busca aliança com Podemos e pode ter empresário como vice

Fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino desponta como favorito, neste momento, para compor chapa presidencial com o pré-candidato do Novo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/06/2026 09:36

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Zema busca aliança com Podemos e pode ter empresário como vice
Zema busca aliança com Podemos e pode ter empresário como vice crédito: Foto: Divulgação

Romeu Zema, pré-candidato do Novo à Presidência da República, abriu conversas com o Podemos para uma possível aliança eleitoral.

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Se as negociações avançarem, um nome já está sobre a mesa para compor a chapa: Geraldo Rufino, palestrante, empreendedor e fundador da JR Diesel, considerada a maior empresa de reciclagem e desmontagem de veículos da América Latina.

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Filiado ao Podemos, Rufino era pré-candidato ao Senado por São Paulo. Agora, cresce a possibilidade de ele disputar a eleição como candidato a vice-presidente na chapa de Zema.

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