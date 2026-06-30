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PSD convoca mandatários para anúncio de vice de Caiado

Reunião está convocada para as 11h desta quarta-feira, na sede do partido

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/06/2026 10:17

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PSD convoca mandatários para anúncio de vice de Caiado
PSD convoca mandatários para anúncio de vice de Caiado crédito: Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O anúncio do vice de Ronaldo Caiado será nesta quarta-feira, 1º, às 11h, na sede do PSD, em Brasília.

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Ninguém, até aqui, quer dar certeza absoluta, mas a maioria acredita que o nome confirmado será mesmo o de Gilberto Kassab, presidente da sigla.

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Uma importante liderança da legenda disse à coluna que a confirmação da chapa Caiado-Kassab está com “viés de alta”.

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