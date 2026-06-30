PSD convoca mandatários para anúncio de vice de Caiado
Reunião está convocada para as 11h desta quarta-feira, na sede do partido
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O anúncio do vice de Ronaldo Caiado será nesta quarta-feira, 1º, às 11h, na sede do PSD, em Brasília.
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Ninguém, até aqui, quer dar certeza absoluta, mas a maioria acredita que o nome confirmado será mesmo o de Gilberto Kassab, presidente da sigla.
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Uma importante liderança da legenda disse à coluna que a confirmação da chapa Caiado-Kassab está com “viés de alta”.