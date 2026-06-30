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O vídeo pior que o de Michelle para a campanha de Flávio Bolsonaro

'Mulher vota mal': declaração de aliado do pré-candidato do PL provoca desgaste e anima estratégia do PT

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/06/2026 12:09

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O vídeo pior que o de Michelle para a campanha de Flávio Bolsonaro
O vídeo pior que o de Michelle para a campanha de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/X

Aliados de Flávio Bolsonaro admitem que o vídeo em que Paulo Figueiredo afirma que “mulher vota mal” causou um grande desgaste à pré-campanha do senador.

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Um deputado do PL disse à coluna que a declaração deu mais munição ao PT do que o próprio vídeo publicado por Michelle Bolsonaro na semana passada.

“Um desastre. É inacreditável. Não existe uma declaração como essa às vésperas de uma campanha em hipótese alguma”, afirmou.

Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, é amigo de Flávio Bolsonaro e foi um dos responsáveis por articular a visita do pré-candidato, em maio, à Casa Branca. Ele se vende como um dos principais articuladores do bolsonarismo no exterior.

O PT já explora politicamente a fala. Segundo um assessor da campanha de Lula, a estratégia é sustentar que a declaração de Paulo Figueiredo sobre as mulheres reflete “o pensamento do bolsonarismo”.

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Pré-candidato em São Paulo, José Dirceu se manifestou nas redes sociais, também dando o tom da reação. “O voto universal é a arma mais poderosa de um povo. Um poder que eles não conseguem comprar nem controlar. Por isso atacam”, escreveu.

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