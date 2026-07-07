Servidor do Cefet-MG é demitido por desviar R$ 1,2 milhão da instituição

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-MG) foi demitido após confessar ter desviado cerca de R$ 1,2 milhão da instituição. As irregularidades, que teriam acontecido entre 2021 e 2025, foram descobertas durante auditorias internas e resultaram na abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) também investigam o caso.

A demissão ocorreu após a conclusão do processo administrativo, que apontou a prática de improbidade administrativa. De acordo com a instituição, o prejuízo causado pelo ex-servidor é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O servidor era assistente de administração e trabalhava na instituição desde 2014. As irregularidades foram descobertas pela chefia do funcionário durante auditorias internas. Assim que surgiram os primeiros indícios, ele foi afastado do cargo e o caso foi encaminhado para a Corregedoria da instituição, para a PF e para o MPF. A reportagem tenta contato com a defesa ex-servidor.

Durante o processo administrativo, o ex-servidor confessou que agiu sozinho e disse que usou as funções do cargo de confiança para cometer as irregularidades. A apuração interna concluiu que não houve participação de outros servidores.

A instituição informou que tomou medidas para tentar recuperar o dinheiro desviado. Também afirmou que está reforçando os mecanismos de controle interno para evitar que casos semelhantes aconteçam novamente.

O Cefet-MG destacou que mantém o compromisso com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos. Também informou que é considerada referência em integridade no Levantamento de Governança, Sustentabilidade e Gestão (IESGo), elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A reportagem procurou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para mais informações. Ambas informaram que não comentam investigações em andamento.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima