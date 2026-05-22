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Sindicato emite nota após servidor da PBH ser achado morto no Funcionários

"Um legado de profissionalismo e respeito à população", disse o Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte

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Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/05/2026 20:16

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O corpo do servidor da PBH foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará, no Bairro Funcionários, na noite de quarta-feira (20/5)
O corpo de Dilermando Lucas Cardoso Lopes, de 50 anos, foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará, no Bairro Funcionários, na noite de quarta-feira (20/5) crédito: PCMG/Divulgação

O Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte (Sindibel) lamentou nesta sexta-feira (22/5) a morte de um servidor, de 50 anos, da Prefeitura de Belo Horizonte. Dilermando Lucas Cardoso Lopes foi encontrado morto dentro do próprio carro na noite de quarta-feira (20/5), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.

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"Neste momento de imensa tristeza, a diretoria e toda a equipe do sindicato expressam suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Dilermando dedicou sua vida ao serviço público, atuando com compromisso, responsabilidade e dedicação, deixando um legado de profissionalismo e respeito à população de Belo Horizonte. Nos solidarizamos com todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e reafirmamos nosso apoio e respeito diante dessa perda irreparável", declarou.

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Dilermando trabalhava na Secretaria Municipal de Planejamento da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará.

Ainda conforme registrado na ocorrência, o servidor havia saído para buscar a filha em uma escola, mas desapareceu, o que causou preocupação entre familiares.

O genro da vítima acionou a polícia ao encontrar Dilermando desacordado dentro do veículo. Ao abrirem a porta do automóvel, os militares constataram que ele já estava morto. 

Conforme a Polícia Militar, Dilermando estava caído entre o banco do motorista e o banco do passageiro, com as mãos contraídas, rigidez corporal e coloração arroxeada na boca e no nariz.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte. Não foram encontrados sinais de violência no corpo. A suspeita inicial é de morte natural.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o veículo entregue aos familiares. A reportagem procurou a PBH, mas não houve retorno até o fechamento desta edição. 

 
 

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