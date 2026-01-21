Servidor de prefeitura é exonerado por apresentar atestado médico falso

Um servidor da Prefeitura de Uberlândia foi demitido por apresentar atestado médico falso para se afastar do trabalho e exercer outra atividade remunerada. O documento falso teria custado R$ 50.



A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (21/1), após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



O oficial administrativo era lotado na Secretaria de Educação de Uberlândia e afastou-se do trabalho com o atestado falso entre os dias 23 e 29 de agosto de 2024, segundo o processo.



A investigação levantou informações junto à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Planalto, que confirmaram que não houve atendimento médico ao servidor na data indicada no documento.



Em seu depoimento, o servidor acabou admitindo que comprou o atestado médico falso por cerca de R$ 50. O documento foi enviado por aplicativo de mensagens e depois lançado no sistema da Prefeitura. Ele usaria o afastamento para trabalhar em outro lugar e conseguir renda extra.



A conduta se caracterizou como uso indevido do cargo público, quebra de confiança e tentativa de obter vantagem financeira de forma irregular, com possível prejuízo aos cofres públicos.

A Administração Municipal decidiu aplicar a demissão. O processo ainda foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais para investigação em âmbito criminal.