LUTO

Servidor da PBH é encontrado morto dentro de carro no Funcionários

Vítima foi localizada na Região Centro-Sul da cidade; suspeita inicial é de morte natural

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/05/2026 06:47 - atualizado em 21/05/2026 06:48

O corpo do servidor da PBH foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará crédito: PCMG/Reprodução

Um servidor da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi encontrado morto dentro do próprio carro na noite dessa quarta-feira (20/5), no bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira.

Dilermando Lucas Cardoso Lopes, de 50 anos, trabalhava na Secretaria Municipal de Planejamento da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará.

Ainda conforme a ocorrência, o servidor havia saído para buscar a filha em uma escola, mas desapareceu, o que causou preocupação entre familiares.

O genro da vítima acionou a polícia ao encontrar Dilermando desacordado dentro do veículo. Ao abrirem a porta do automóvel, os militares constataram que o homem já estava sem vida.

Segundo a PM, ele estava caído entre o banco do motorista e o banco do passageiro, com as mãos contraídas, rigidez corporal e coloração arroxeada na boca e no nariz.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte. Não foram encontrados sinais de violência no corpo e a suspeita inicial é de morte natural.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o veículo entregue aos familiares. A reportagem procurou a PBH e aguarda retorno.

