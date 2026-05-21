Servidor da PBH é encontrado morto dentro de carro no Funcionários
Vítima foi localizada na Região Centro-Sul da cidade; suspeita inicial é de morte natural
Um servidor da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi encontrado morto dentro do próprio carro na noite dessa quarta-feira (20/5), no bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital mineira.
Dilermando Lucas Cardoso Lopes, de 50 anos, trabalhava na Secretaria Municipal de Planejamento da capital mineira. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 18h35, na Rua Ceará.
Ainda conforme a ocorrência, o servidor havia saído para buscar a filha em uma escola, mas desapareceu, o que causou preocupação entre familiares.
O genro da vítima acionou a polícia ao encontrar Dilermando desacordado dentro do veículo. Ao abrirem a porta do automóvel, os militares constataram que o homem já estava sem vida.
Segundo a PM, ele estava caído entre o banco do motorista e o banco do passageiro, com as mãos contraídas, rigidez corporal e coloração arroxeada na boca e no nariz.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte. Não foram encontrados sinais de violência no corpo e a suspeita inicial é de morte natural.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o veículo entregue aos familiares. A reportagem procurou a PBH e aguarda retorno.