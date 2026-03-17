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PRECONCEITO

Servidor que ofendeu população de Ribeirão da Neves é demitido

Prefeitura de Contagem reconhece gravidade da situação e reforça pedido de desculpas pela brincadeira do funcionário

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Rafael Silva*
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Pedro Naves*
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Rafael Silva*
Repórter
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17/03/2026 17:07 - atualizado em 17/03/2026 17:08

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Posto Prefeitura Aqui localizado no Shopping Contagem oferece diversos serviços aos cidadãos da cidade.
Posto Prefeitura Aqui, localizado no Shopping Contagem, foi centro de uma polêmica nas redes sociais crédito: Divulgação/Prefeitura de Contagem

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), demitiu o servidor responsável pelo cartaz que ofendia a população de Ribeirão das Neves, também na Grande BH, no posto do Prefeitura Aqui no Shopping Contagem. O caso foi exposto na quinta-feira passada (12/3) em vídeo divulgado pelo perfil Divulga Veneza, no Instagram. O cartaz, colado na parede do posto de atendimento, destacava a frase “Não confiar em gente de Neves”. 

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De acordo com a Prefeitura de Contagem, assim que tomaram conhecimento sobre o ocorrido, foi feita uma reunião com os servidores da unidade, para apurar os fatos. 

Os servidores envolvidos foram advertidos, receberam orientações quanto à postura institucional esperada no exercício da profissão e foi reforçado que a administração municipal adota tolerância zero diante de qualquer manifestação de desrespeito, preconceito ou discriminação no ambiente de trabalho.

Ainda segundo a prefeitura, a pessoa responsável pelo ato relatou que se tratava de uma brincadeira, sem, no entanto, especificar direcionada a quem, justificativa que foi prontamente repudiada pela administração municipal. 

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Diante da gravidade da situação, foram adotadas medidas administrativas, inclusive a mudança na gerência do equipamento Prefeitura Aqui e o desligamento do responsável pelo ato.

Em nota, a Prefeitura de Contagem informa que "reconhece a gravidade da situação e reforça que não se trata de um tema passível de brincadeira, reafirma seu compromisso com o respeito, a dignidade e a valorização de todas as pessoas. 

O município apresentou um pedido de desculpas, "manifestou o respeito e a consideração à cidade e aos cidadãos de Ribeirão das Neves, e reitera que as providências necessárias foram tomadas".  

Entenda o caso

Um vídeo divulgado na quinta-feira (12/3) pelo perfil do Instagram Divulga Veneza, causou indignação nas redes sociais. As imagens mostravam um cartaz pregado em uma parede de um posto do “Prefeitura Aqui”, em Contagem, que atacava a população de Ribeirão das Neves. 

O vídeo mostra o cartaz em uma parede atrás de guichês de assistência do posto com uma ofensa aos moradores da cidade vizinha. A placa apresentava a frase “Não confiar em gente de Neves”. O posto em que apareceu o cartaz fica localizado no Shopping Contagem.

Após repercussão do vídeo nas redes sociais, a 137ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Ribeirão das Neves, publicou uma nota de repúdio contra o cartaz em seu perfil no Instagram. No texto, a entidade destaca que "a afirmação vai na contramão dos princípios de dignidade humana, de igualdade e respeito estabelecidos pela Constituição, reforça estigmas sociais e atenta contra o respeito que deve nortear as relações institucionais e a prestação de serviços públicos".

A Prefeitura de Ribeirão das Neves entrou em contato com a Prefeitura de Contagem para manifestar descontentamento com a situação, "marcada por preconceito e desrespeito contra os moradores da cidade", e pediu providências imediatas.

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O Executivo de Neves ainda reforçou: “A convivência entre cidades vizinhas deve ser marcada pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela responsabilidade institucional”.

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