Cartaz em posto de prefeitura ofende moradores de Ribeirão das Neves
Unidade de atendimento instalado em um shopping de Contagem dizia: "Não confiar em gente de Neves"
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Um cartaz pregado em um posto do "Prefeitura Aqui", em Contagem (MG), na região metropolitana de BH, causou indignação em redes sociais. O vídeo mostrando o cartaz foi divulgado nessa quinta-feira (12/3) pelo perfil do Instagram Divulga Veneza.
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O vídeo mostra o cartaz ofendendo moradores de Ribeirão das Neves (MG) colado em uma parede atrás de guichês de assistência do posto. A placa tinha a frase “Não confiar em gente de Neves”. Ainda não se tem informações sobre os responsáveis pela ação.
O posto onde apareceu o cartaz fica no Shopping Contagem. Trata-se de um local com diversos serviços públicos, como Cadastro Único; Cartão Ótimo; Receita Municipal, Protocolos e Credencial de Estacionamento. A unidade recebe centenas de pessoas diariamente, para facilitar o atendimento de cidadãos contagenses, especialmente os moradores das regionais Ressaca e Nacional.
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Após repercussão do vídeo nas redes sociais, a 137ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Ribeirão das Neves, publicou uma nota de repúdio contra o cartaz em seu perfil no Instagram. A entidade destaca como a afirmação vai na contramão dos princípios de dignidade humana, de igualdade e respeito estabelecidos pela Constituição, reforça estigmas sociais e atenta contra o respeito que deve nortear as relações institucionais e a prestação de serviços públicos.
A Prefeitura de Ribeirão das Neves entrou em contato com a Prefeitura de Contagem para manifestar descontentamento com a situação, marcada por preconceito e desrespeito contra os moradores da cidade, e pediu providências imediatas (leia nota na íntegra abaixo)
A Prefeitura de Contagem afastou a servidora responsável pela gerência da repartição. Os responsáveis também vão apurar quem colou o cartaz na unidade de atendimento municipal estudar as medidas cabíveis. A prefeitura se desculpou com os cidadãos de Neves, como informa a nota abaixo.
A prefeitura de Ribeirão das Neves ainda reforçou: “A convivência entre cidades vizinhas deve ser marcada pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela responsabilidade institucional.”
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Leia a nota da Prefeitura de Ribeirão das Neves
*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen