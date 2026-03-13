Cartaz em posto de prefeitura ofende moradores de Ribeirão das Neves

Um cartaz pregado em um posto do "Prefeitura Aqui", em Contagem (MG), na região metropolitana de BH, causou indignação em redes sociais. O vídeo mostrando o cartaz foi divulgado nessa quinta-feira (12/3) pelo perfil do Instagram Divulga Veneza.

O vídeo mostra o cartaz ofendendo moradores de Ribeirão das Neves (MG) colado em uma parede atrás de guichês de assistência do posto. A placa tinha a frase “Não confiar em gente de Neves”. Ainda não se tem informações sobre os responsáveis pela ação.

O posto onde apareceu o cartaz fica no Shopping Contagem. Trata-se de um local com diversos serviços públicos, como Cadastro Único; Cartão Ótimo; Receita Municipal, Protocolos e Credencial de Estacionamento. A unidade recebe centenas de pessoas diariamente, para facilitar o atendimento de cidadãos contagenses, especialmente os moradores das regionais Ressaca e Nacional.

Após repercussão do vídeo nas redes sociais, a 137ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Ribeirão das Neves, publicou uma nota de repúdio contra o cartaz em seu perfil no Instagram. A entidade destaca como a afirmação vai na contramão dos princípios de dignidade humana, de igualdade e respeito estabelecidos pela Constituição, reforça estigmas sociais e atenta contra o respeito que deve nortear as relações institucionais e a prestação de serviços públicos.

A Prefeitura de Ribeirão das Neves entrou em contato com a Prefeitura de Contagem para manifestar descontentamento com a situação, marcada por preconceito e desrespeito contra os moradores da cidade, e pediu providências imediatas (leia nota na íntegra abaixo)

A Prefeitura de Contagem afastou a servidora responsável pela gerência da repartição. Os responsáveis também vão apurar quem colou o cartaz na unidade de atendimento municipal estudar as medidas cabíveis. A prefeitura se desculpou com os cidadãos de Neves, como informa a nota abaixo.

A prefeitura de Ribeirão das Neves ainda reforçou: “A convivência entre cidades vizinhas deve ser marcada pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela responsabilidade institucional.”

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Leia a nota da Prefeitura de Ribeirão das Neves

"A Prefeitura de Ribeirão das Neves manifesta profunda indignação diante do conteúdo discriminatório exibido em uma repartição pública da Prefeitura de Contagem, conforme imagens que passaram a circular nas redes sociais e que atingem diretamente a dignidade da população nevense.

Assim que tomou conhecimento do fato, a administração municipal entrou em contato com a Prefeitura de Contagem para comunicar o ocorrido e expressar, de forma firme, o repúdio diante de uma situação grave, marcada por preconceito e desrespeito contra os moradores de Ribeirão das Neves.

Diante da gravidade do episódio, a Prefeitura de Contagem informou a adoção imediata de providências, como o afastamento da servidora responsável pela gerência da repartição, além da apuração dos fatos e das medidas cabíveis. Também foi apresentado pedido de desculpas à população de Neves.

A Prefeitura reconhece a postura adotada pela administração de Contagem diante do ocorrido, mas reforça que situações como essa jamais podem ser naturalizadas. A convivência entre cidades vizinhas deve ser marcada pelo respeito mútuo, pelo diálogo e pela responsabilidade institucional, especialmente entre municípios que compartilham desafios, histórias e a construção de uma Região Metropolitana mais forte.

Ribeirão das Neves é uma cidade de gente trabalhadora, honesta, acolhedora e batalhadora, que constrói todos os dias sua história com dignidade, coragem e orgulho. O povo nevense merece respeito e não aceitará qualquer forma de preconceito ou discriminação.

A Prefeitura seguirá firme na defesa da honra e da imagem da população nevense, diante de qualquer atitude que tente desmerecer a grandeza da nossa cidade e da nossa gente."

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen