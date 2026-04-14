Servidores são demitidos após festa em casa de apoio a pacientes com câncer

Servidores da Prefeitura de Jaíba, no Norte de Minas, foram demitidos e afastados de suas funções depois do vazamento de vídeos que os mostram dançando em uma festa, regada a bebidas alcoólicas, em uma casa de apoio para pacientes oncológicos. O imóvel fica localizado em Montes Claros (157 quilômetros de Jaíba), para onde são encaminhados moradores da cidade para o tratamento de câncer.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais com ampla repercussão. Não foi informada a data exata em que a festa teria acontecido, só que teria ocorrido no final de 2025.

Após o caso vir à tona, a Prefeitura de Jaíba divulgou "nota oficial" manifestando a "profunda indignação com as cenas recentemente divulgadas em redes sociais, relacionadas à Casa de Apoio deste município". No comunicado, o prefeito Jimmy Murça (PSD) pede perdão à população e informa a demissão e o afastamento dos envolvidos de suas funções.

Conforme informações apuradas junto ao Executivo municipal, foram demitidos sete servidores contratados e ocupantes de cargos de confiança, incluindo a ex-coordenadora da casa de apoio, que aparece nas filmagens dançando forró.

Pedido de perdão e vídeos

Outros quatro funcionários efetivos da prefeitura foram afastados imediatamente de suas funções e vão responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). "Esse procedimento seguirá rigorosamente o rito legal, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório, com o objetivo de apurar as responsabilidades e aplicar as sanções cabíveis, incluindo a demissão, de acordo com a legislação vigente", informou a gestão municipal.

Na nota divulgada, a Prefeitura de Jaíba argumenta ainda que "tais fatos não refletem as diretrizes de respeito e excelência no atendimento ao cidadão" prezadas pela administração municipal. "Diante da gravidade do ocorrido, o chefe do Executivo vem, humildemente, pedir perdão à população de Jaíba, assumindo a responsabilidade e reafirmando o compromisso com a ética e a integridade no serviço público", diz o texto.

"A administração municipal reitera que não compactua com desvios de conduta, irregularidades ou qualquer forma de desrespeito ao patrimônio e ao cidadão jaibense", sustenta. "A gestão pública deve ser um exemplo de retidão, e todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir que os órgãos municipais, como as Casas de Apoio, funcionem como verdadeiros espaços de acolhimento, segurança e dignidade para todos", completa.

O prefeito Jimmy Murça também gravou vídeo, no qual afirma que assim como a população, ficou "indignado" com as cenas nas redes sociais na casa de apoio. "Venho aqui, humildemente, pedir a população de Jaiba, perdão. Eu, como prefeito, assumo que quando a gente acerta, acerta a equipe, quando erra, o prefeito também tem que ter humildade e falar que errou e pedir perdão", declara.

Também em um vídeo gravado após a repercussão, a ex-coordenadora da casa de apoio aos pacientes oncológicos alega que o evento foi organizado como uma "confraternização familiar em agradecimento pelo ano que passou", somente entre motoristas e funcionários. No entanto, ela afirma que os servidores "fizeram (um ato de) maldade e má fé", com a filmagem e divulgação dos vídeos nas redes sociais. Ela admite que participou da festa e "numa dancinha de forró".

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"Na minha ausência, fizeram uma baderna e bagunça. Eu não compactuo com isso", afirmou a ex-coordenadora, que não teve o nome revelado.