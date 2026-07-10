Homem é preso com tabletes de cocaína da 'Chiquinha' em cidade mineira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por tráfico de drogas em Rio Casca, na Zona da Mata mineira, na manhã de quinta-feira (9/7). O suspeito transportava dois tabletes de cocaína pela BR-262, embrulhados com embalagem da Chiquinha, personagem da série mexicana Chaves.

Segundo a corporação, enquanto a equipe fiscalizava o km 121 da rodovia, um motorista que dirigia um Chevrolet Onix branco fez uma manobra brusca e entrou em uma via secundária, localizada atrás da Unidade Operacional da PRF.

A atitude causou suspeita e os agentes deram ordem de parada ao condutor, que foi desobedecida. O motorista iniciou fuga e retornou à BR-262, em que fez ultrapassagens em locais proibidos e forçou a passagem entre outros veículos.

A polícia prosseguiu até o km 116, quando o suspeito acessou a rodovia estadual em direção ao município de Raul Soares, também na Zona da Mata. O condutor entrou em uma estrada de terra e foi interceptado pela equipe da PRF em uma via sem saída.

No decorrer das buscas no veículo, os agentes localizaram dois tabletes e uma porção de cocaína.

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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia em Ponte Nova, na mesma região. O carro e os entorpecentes apreendidos também foram levados e passaram pelos procedimentos judiciários. O veículo foi colocado no Pátio de Rio Casca.