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BR-265

Batida entre carreta e picape deixa um morto em rodovia de Minas

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o motorista do automóvel teria perdido o controle do veículo e invadido a contramão

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
23/05/2026 19:11

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Com o uso de técnicas e ferramentas de desencarceramento, os bombeiros conseguiram retirar o motorista das ferragens
Com o uso de técnicas e ferramentas de desencarceramento, os bombeiros conseguiram retirar o motorista das ferragens crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de uma picape, de 61 anos, morreu ao se envolver em um acidente com uma carreta na altura do Km 221, da BR-265, próximo a Barroso, Região Central de Minas, neste sábado (23/5). 

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O Corpo de Bombeiros Militar de Barbacena foi acionado para atender a ocorrência e encontrou o idoso preso às ferragens. Ele teve a morte constatada ainda no local. 

Ainda de acordo com os bombeiros, a carreta e a picape trafegavam na rodovia em sentidos opostos. A carreta ia no sentido Barbacena-Barroso e o automóvel retornava ao povoado conhecido como Bananal, em Barbacena. 

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Testemunhas relataram que o motorista da picape teria perdido o controle do veículo e invadido a contramão. Com o impacto da batida, o automóvel saiu da rodovia e foi parar no acostamento.  

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram para estabilizar a vítima. Com o uso de técnicas e ferramentas de desencarceramento, os bombeiros conseguiram retirá-la das ferragens. Em seguida, foi repassada à equipe da unidade de suporte avançado do Samu. O idoso apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória e estava politraumatizado.

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Após os procedimentos, o médico do Samu constatou a morte da vítima. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos de praxe.

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