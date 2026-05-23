BH: engavetamento envolvendo cinco carros deixa dois feridos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou dois feridos na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (22/5) no cruzamento da Rua Carangola com a Avenida do Contorno, no Bairro Santo Antônio.

A localidade apresenta características essencialmente residenciais, embora em um corredor que faz a ligação do bairro com a Savassi e o Centro, próximo à Avenida do Contorno.

Os veículos sofreram vários danos, bloqueando parcialmente o fluxo de uma das duas pistas. O relevo acentuado e os declives típicos do bairro podem ter contribuído para o cenário das colisões.

Apesar da força do choque mecânico e da quantidade de automóveis danificados, nenhum ocupante permaneceu retido nas estruturas metálicas dos carros, permitindo o acesso direto dos socorristas assim que os chamados de emergência foram efetuados.

Duas pessoas sofreram ferimentos. O socorro inicial ficou a cargo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou ambulâncias até o endereço.

No local da ocorrência, os profissionais de saúde efetuaram as avaliações clínicas preliminares, a triagem e os curativos necessários nas duas vítimas, que apresentavam lesões de menor gravidade e foram estabilizadas no interior das viaturas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) assumiu a coordenação dos riscos ambientais e estruturais na via urbana.

Diante do risco de incêndios provocados por vazamentos de fluidos inflamáveis e curtos-circuitos — situações habituais em colisões dessa magnitude —, a corporação agiu preventivamente.

Os militares realizaram o isolamento elétrico dos automóveis por meio do desligamento dos cabos das baterias e mantiveram a varredura da área para neutralizar qualquer ameaça secundária aos moradores e pedestres.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também enviou viaturas para resguardar o perímetro e gerenciar o tráfego de automóveis na Rua Carangola.

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A policia se manteve presente no ponto do acidente mesmo após a finalização dos atendimentos de saúde preventivos e emergenciais e finalizou a ocorrência.

Engavetamento no Santo Antônio

Acionamento das equipes de resgate: comunicação imediata do acidente por testemunhas

comunicação imediata do acidente por testemunhas Triagem e socorro pré-hospitalar: chegada das ambulâncias do SAMU para avaliação das duas vítimas com ferimentos leves

chegada das ambulâncias do SAMU para avaliação das duas vítimas com ferimentos leves Mitigação de riscos estruturais: intervenção dos bombeiros militares para realizar o desligamento das baterias dos automóveis

intervenção dos bombeiros militares para realizar o desligamento das baterias dos automóveis Isolamento e controle de tráfego: chegada de viaturas da Polícia Militar para orientar os motoristas e sinalizar a via com declive

chegada de viaturas da Polícia Militar para orientar os motoristas e sinalizar a via com declive Liberação da pista de rolamento: remoção dos cinco veículos danificados com o auxílio de caminhões de reboque privado

Cuidados e prevenção em vias com declives acentuados