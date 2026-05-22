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JUSTIÇA

MP pede revogação de domiciliar de condenado por matar servidora do órgão

Artur Campos Rezende cumpria pena em Uberlândia e teve benefício concedido depois de progredir para o regime semiaberto

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
22/05/2026 16:01 - atualizado em 22/05/2026 16:34

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Advogado condenado pela morte da promotora do Ministério Público de Contagem Lilian Hermógenes da Silva foi preso oito anos depois do crime
Lilian Hermógenes trabalhava na Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, do MPMG, e foi morta a tiros enquanto saía de casa, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem crédito: Divulgação/MPMG e Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu a revogação da prisão domiciliar do advogado Artur Campos Rezende, condenado como mandante do homicídio da servidora do MPMG, Lilian Hermógenes, de 44 anos. Ela foi morta a tiros na porta de casa, em 23 de agosto de 2016, em Contagem, na Grande BH. 

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O pedido foi feito pela 10ª Promotoria de Execução Penal de Belo Horizonte, na quarta-feira (20/5). Rezende foi condenado a 24 anos, oito meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, roubo duplamente majorado e fraude processual majorada. Ele  cumpria pena em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e teve a prisão domiciliar concedida após progredir para o regime semiaberto e o juiz daquela comarca avaliar que havia um déficit de vagas no sistema prisional da região.

Com a concessão da prisão domiciliar, a execução da pena foi transferida para Belo Horizonte, onde o condenado mora. No pedido, o MPMG argumentou que, na capital, há vagas disponíveis para que ele cumpra a pena em um dos presídios localizados na Grande BH. A 21ª Promotoria de Justiça de Uberlândia já havia entrado com recurso também para pedir a revogação da prisão domiciliar. 

“No caso dos autos, é evidente a mudança no estado das coisas, visto que existem vagas adequadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto nos presídios da RMBH. Sendo assim, resta afastado o motivo para a manutenção do apenado, em cumprimento de pena por crime grave, em prisão domiciliar, sob pena de colocar em risco toda uma comunidade”, detalha o documento assinado pelos promotores de Justiça.

Eles ainda destacam que, em casos de crimes desta natureza, “muitas vezes causa-se temor aos familiares da vítima, circunstância que reforça a necessidade de recolhimento do apenado ao sistema prisional, em observância à proteção dos familiares da vítima e à garantia da ordem pública”.

Em setembro de 2024, Rezende foi preso. Ele recorria em liberdade da decisão que o condenou pelos crimes já mencionados.  

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Relembre o caso

Lilian Hermógenes trabalhava na Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, do MPMG, e foi morta a tiros enquanto saía de casa, no cruzamento da Avenida General David Sarnoff com a Rua Joaquim Laran, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH. Uma dupla atirou nela e levou a bolsa da vítima para simular um crime de latrocínio.

Segundo as investigações, o ex-companheiro foi o mandante do crime por não aceitar o fim do relacionamento, que durou cerca de 20 anos. A vítima tinha uma medida protetiva de urgência contra ele por causa das ameaças. 

De acordo com a denúncia, a vítima sofreu por anos violências físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Ainda segundo a denúncia, o advogado vivia envolvido em dívidas e se ancorava financeiramente na companheira. Por isso, o divórcio representava uma ameaça à sua vida financeira.

Lilian foi uma mulher que nasceu em uma família humilde, sendo a caçula de seis filhos. Segundo o MPMG, foi a vontade de estudar que a fez cursar Letras, sendo a primeira da família a concluir o ensino superior. Na vida adulta, passou no concurso do MP com muito esforço, já que conciliava os estudos com o trabalho, cuidado dos filhos e da casa.

Ela deixou dois filhos que, na época do crime, tinham 9 e 12 anos. O ex-marido e um dos assassinos foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, em setembro de 2022.

Casa Lilian 

Em 2023, o MPMG instituiu a Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e de Apoio às Vítimas no Estado e criou, por meio da resolução PGJ 38/2023, o primeiro Centro Estadual de Apoio às Vítimas que, em homenagem à servidora assassinada, leva o nome de “Casa Lilian”

O espaço oferece apoio a vítimas, familiares e comunidades que sofreram crimes sexuais, contra a vida, além de racismo e outros crimes de ódio, como LGBTfobia, intolerância religiosa e outras formas de discriminação.

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O assassinato de Lilian Hermógenes da Silva deu origem também ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Minas Gerais, instituído pela Lei 23.144/2018, em 23 de agosto. Desde 2019, a data é lembrada no estado com várias ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

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