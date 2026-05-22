MG: mulher é mantida em cárcere privado por tentar terminar relacionamento

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira (21/5) suspeito de manter a companheira, de 32, em cárcere privado, no Bairro Universitário, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo a PM, os militares foram acionados por volta das 23h pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma denúncia de possível cárcere privado. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram uma testemunha em frente à residência da vítima. A mulher estava sentada na garagem do imóvel, com os portões trancados.

A vítima relatou que estava em casa com o namorado quando o casal iniciou uma discussão. Após decidir pela separação, ela começou a arrumar as malas e conseguiu entrar em contato com uma testemunha para pedir abrigo. Logo depois, conforme o relato da vítima, o suspeito pegou o celular dela e saiu do imóvel.

Ainda de acordo com a ocorrência, ao tentar deixar a casa, a mulher percebeu que a porta principal estava trancada. Após conseguir acessar a área externa, constatou que os portões da frente também estavam fechados e que as chaves não estavam dentro da residência.

Diante da demora e da falta de comunicação, a testemunha decidiu ir até a casa da vítima. No local, encontrou a mulher trancada dentro do lote e acionou a Polícia Militar.

Durante o atendimento da ocorrência, o suspeito retornou ao imóvel levando o celular da companheira. Questionado pelos policiais sobre o motivo de ter trancado os portões mantendo a vítima no interior da residência, o homem confirmou que havia fechado os acessos, mas alegou que a mulher possuía as chaves. A vítima informou aos militares que não sofreu agressões físicas.

A testemunha contou ainda que chegou a ligar para o telefone da vítima, mas quem atendeu foi o suspeito. Segundo o relato, ele afirmou que a mulher estava dormindo em casa e disse que estava no Pico da Ibituruna. No entanto, pouco depois da chegada da equipe policial, o homem apareceu no imóvel alegando que estava em um loteamento próximo.

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Diante da situação e da possível configuração do crime de cárcere privado no contexto da Lei Maria da Penha, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.