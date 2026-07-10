Vídeo: motociata homenageia jovem morto em acidente no Barreiro, em BH

Uma motociata organizada por amigos e familiares homenageou, na noite dessa quinta-feira (9/7), o motociclista de 20 anos que morreu em um acidente no Bairro Diamante, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de motociclistas acelerando e buzinando na Rua Maria Elizabeth Pessoa, local onde o jovem morreu. Em outro trecho das imagens, o grupo aparece percorrendo ruas da região em homenagem à vítima.

O motociclista morreu na tarde da última terça-feira (7/7), após se envolver em um acidente no Bairro Diamante.

Segundo a Polícia Militar, a batida ocorreu por volta das 15h35. O motorista de um Fiat Uno, de 68 anos, relatou que sinalizou uma conversão à esquerda para entrar em um pet shop, onde estava o cachorro dele, mas percebeu duas motocicletas realizando "grau" e se aproximando rapidamente.

Ainda conforme o condutor, diante da proximidade das motos, ele desistiu da conversão e retornou o veículo para a direita. Nesse momento, um dos motociclistas tentou passar pelo lado direito do carro, colidiu com o automóvel e foi arremessado contra um poste. A versão foi confirmada por testemunhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do jovem ainda no local. Um amigo da vítima entrou em estado de choque ao presenciar o acidente.

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A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Barreiro.