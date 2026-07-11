Antiga ambulância com meia tonelada de drogas é apreendida em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Em vez de macas e equipamentos hospitalares para salvar vidas, um veículo de carga que já foi utilizado como ambulância desta vez estava a serviço do tráfico de drogas, mas foi apreendido pela Polícia Militar, em Belo Horizonte.

O veículo era conduzido por um homem de 34 anos, que foi detido na madrugada deste sábado (11/07) enquanto transportava 550 tabletes de maconha.

A interceptação ocorreu na Avenida Cristiano Machado, próximo ao acesso ao Anel Rodoviário, após uma operação planejada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar que monitorava os deslocamentos do suspeito há aproximadamente uma semana.

O veículo utilizado no transporte, um furgão descaracterizado que anteriormente servia como ambulância, possuía documentação regular, embora não detivesse mais a classificação oficial para esse tipo de serviço de socorro.

Conforme a estimativa das autoridades policiais, a carga apreendida totaliza um volume que varia entre 500 kg e 700 kg, dado que o peso individual das barras pode oscilar.

A intervenção policial teve origem em denúncias anônimas que apontavam o suspeito como responsável por realizar o transporte de armas e entorpecentes para grupos criminosos.

Para onde seguiria a droga?

Segundo os relatos colhidos pelos militares, o homem teria se deslocado até Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para retirar a carga ilícita e retornava para a capital no momento em que foi interceptado, por volta das 5h30.

Ao ser abordado, o condutor não ofereceu resistência. De acordo com as declarações do tenente Anderson Martins, da Polícia Militar, o homem rendeu-se prontamente e admitiu a presença das substâncias ilícitas armazenadas no compartimento de carga do furgão.

O suspeito alegou atuar apenas como transportador e que receberia R$ 5 mil pelo serviço, embora tenha optado por não revelar a identidade dos responsáveis pela droga.

As autoridades indicaram que este não seria um fato isolado na trajetória do detido. Existe a suspeita de que ele realize viagens recorrentes para o transporte de entorpecentes entre diferentes municípios, além de indícios de que teria buscado armamentos no Paraguai para organizações criminosas.

O homem, residente no bairro Tupi, na região Norte de Belo Horizonte, possui antecedentes policiais por crimes como furto, receptação e adulteração de veículos, porém sem condenações registradas até o momento.

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Após a apreensão, o indivíduo foi conduzido à delegacia, juntamente com o veículo e todo o material recolhido. A operação reforça o trabalho contínuo de vigilância das forças de segurança estaduais no combate ao tráfico de entorpecentes, desarticulando redes de transporte interestadual que utilizam veículos de aparência comum para contornar a fiscalização.

Ação policial contra o tráfico