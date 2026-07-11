Calor e tempo seco dominam o fim de semana em BH e MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O calor que esquenta este sábado (11/7) tende a se ampliar, e o belo-horizontino deve se preparar para um domingo (12/7) ainda mais intenso, com ar muito seco na capital mineira.

Com a máxima prevista em 29°C e a umidade atingindo níveis de atenção - abaixo de 30% -, o sábado deve ser de céu limpo, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Contudo, o domingo promete ser encoberto e ainda mais quente, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A instabilidade não se limita à capital. A partir da tarde, a previsão indica chuvas isoladas em diversas regiões mineiras, incluindo o Triângulo, o Sul e o Campo das Vertentes.

Enquanto o interior do estado lida com a chegada dessas precipitações, os moradores de Belo Horizonte devem priorizar a ingestão de líquidos para enfrentar o ar seco característico deste período.

Em Belo Horizonte, o sábado registrou temperatura mínima de 11,7°C, e a máxima está estimada em 29°C, com expectativa de umidade relativa mínima do ar em torno de 25% durante a tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

As temperaturas mínimas registradas na capital mineira variaram entre as estações, com as marcas mais baixas em Venda Nova, onde os termômetros marcaram 11,7°C às 6h25, e na Pampulha, com 12,2°C às 6h e sensação térmica de 13,7°C.

O Centro-Sul marcou 15,6°C às 6h20, seguido pela regional Oeste, que registrou 17,1°C às 6h, com sensação térmica de 16°C, e pela regional Barreiro, que atingiu 18,1°C às 6h15.

Para o domingo, segundo o Inmet, a tendência é de elevação das temperaturas e mudança significativa na nebulosidade. O calor ganha força, com a máxima atingindo 30°C, enquanto a temperatura mínima sobe levemente para 15°C.

O céu claro pode dar lugar a um aspecto encoberto ao longo de todo o dia. Apesar da maior cobertura de nuvens, o clima promete ser ainda mais seco, com a umidade mínima caindo para 20%, reforçando a necessidade de cuidados com a saúde diante do tempo seco característico deste período.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

O estado de Minas Gerais atravessa um período de alta nebulosidade. Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce apresentam um padrão mais estável.

Nestas regiões, alterna-se entre muitas nuvens e momentos de céu mais aberto durante o início do domingo.

Para as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, Oeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul/Sudoeste de Minas, o padrão predominante é de muitas nuvens durante todo o período.

A partir da tarde de domingo, estas regiões, especialmente as porções central e sul, registram uma mudança nas condições.

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Há possibilidade de surgimento de umidade e áreas com previsão de chuva isolada, que deve persistir até o período da noite.



Panorama climático de Minas Gerais

Regiões estáveis: Norte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce

Norte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce Regiões com nebulosidade predominante: Região Metropolitana, Central, Oeste, Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul/Sudoeste

Região Metropolitana, Central, Oeste, Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Sul/Sudoeste Previsão para o domingo: elevação da temperatura em Belo Horizonte, com máxima chegando a 30°C

elevação da temperatura em Belo Horizonte, com máxima chegando a 30°C Mudança nas condições: possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde nas porções central e sul do estado

Cuidados com a saúde em períodos de tempo seco