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Polícia flagra grupo minerando ilegalmente a Serra do Curral: 11 são presos

Suspeitos operavam máquinas pesadas em área pertencente à Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), no Bairro Taquaril, na Região Leste da capital

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
10/07/2026 20:01 - atualizado em 10/07/2026 20:09

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Área de mineração da Empabra na Serra do Curral
Área de mineração da Empabra na Serra do Curral crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/5/2020

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a prender, em flagrante, 11 pessoas na madrugada desta sexta-feira (10/7), em uma área que pertence à Empresa de Mineração Pau Branco (Empabra), no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte. O grupo estava explorando ilegalmente a Mina Corumi, localizada em plena Serra do Curral. 

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Quando os militares chegaram ao local, flagraram os suspeitos em plena atividade ilegal: eles usavam, inclusive, caminhões e uma retroescavadeira para minerar a área. Quando perceberam a aproximação das equipes da PMMG, parte do grupo iniciou uma fuga desordenada: alguns tentaram escapar a pé para uma mata vizinha, e outros, com os veículos pesados.

De acordo com informações da PMMG, alguns dos suspeitos chegaram a bascular as caçambas dos caminhões e a despejar o minério nas vias de acesso à área de mineração para tentar impedir a passagem das viaturas. As guarnições, então, iniciaram uma operação de cerco e bloqueio: um helicóptero e cães foram usados para localizar os fugitivos.

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Durante a ação, os militares conseguiram prender quatro dos 11 suspeitos: todos eles são homens, com idades entre 28 e 47 anos. Um deles sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. Os caminhões foram apreendidos. Já a escavadeira, segundo a PMMG, pertence à própria Empabra.

Um dos suspeitos teria dito aos agentes da PMMG que foi recrutado por um homem no Bairro Vera Cruz, também na Região Leste, e que levaria o minério explorado ilegalmente para o município de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Essa versão teria sido confirmada pelos outros suspeitos presos.

Mina está fechada há mais de 1 ano

A Mina Corumi, pertencente à Empabra, foi fechada em março de 2025 em decorrência da Operação Parcours, deflagrada pela Polícia Federal (PF), em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com as investigações que resultaram na ação, a mineradora estaria usando um plano de recuperação ambiental como cortina para minerar ilegalmente áreas protegidas da Serra do Curral, o que teria causado, inclusive, danos hídricos ao município.

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Durante a operação, a PF cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Servidores da Agência Nacional de Mineração que estariam envolvidos no esquema foram afastados.

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