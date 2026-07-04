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Caminhada na Serra do Curral reúne população em defesa do meio ambiente

Evento promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas marca o encerramento da Semana Rio das Velhas 2026

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Repórter
04/07/2026 12:28

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Parque da Serra do Curral, inaugurado em 2012, teve parte das trilhas desativadas nos anos seguintes
Parque da Serra do Curral, inaugurado em 2012 - (Imagem ilustrativa) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press (27/09/2012)

A Serra do Curral recebe, na manhã deste sábado (4/7), uma caminhada aberta ao público em defesa da biodiversidade, dos recursos hídricos e do patrimônio natural mineiro. A atividade é promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) e marca o encerramento da Semana Rio das Velhas 2026.

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A concentração aconteceu às 8h30 na Portaria 1 do Parque da Serra do Curral, na Praça Estado de Israel, no Bairro Mangabeiras. A saída estava prevista para as 9h30, com percurso até o Mirante 3, em um trajeto de aproximadamente três quilômetros, considerando ida e volta.

A participação é gratuita e o percurso conta com acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

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Além da caminhada, os visitantes poderão conhecer o Espaço Rio das Velhas, instalado próximo à Portaria 1 do parque. O local reúne uma exposição sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, atividades artístico-culturais e ações de educação ambiental.

Símbolo da paisagem de Belo Horizonte e patrimônio ambiental de Minas Gerais, o CBH afirma que a Serra do Curral tem sido um dos principais cenários das discussões sobre preservação ambiental e proteção dos recursos naturais.

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Segundo os organizadores, a escolha do local reforça a proposta da campanha "Rio das Velhas, Eu Faço Parte: Terra de Vida e Diversidade", tema da Semana Rio das Velhas 2026, que busca estimular a valorização da riqueza ecológica da bacia hidrográfica e ampliar a conscientização da população sobre a importância da conservação ambiental.

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