Manifestantes dão abraço simbólico na Serra do Curral e cobram recuperação

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Ambientalistas e defensores dos símbolos da capital mineira se reuniram, neste domingo (21/6), para um abraço humano simbólico para chamar a atenção para a preservação durante o 9º Abrace a Serra do Curral, que partiu da Praça das Águas, no Parque das Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, às 9h.

Durante o ato de defesa socioambiental, os participantes partiram em direção ao topo da formação rochosa. Promovido por movimentos sociais e cidadãos que lutam pela preservação do patrimônio natural, o evento visa atrair moradores da capital, amigos e famílias.

Ao mesmo tempo em que uniram forças e equalizaram ações de preservação, os manifestantes puderam ver as marcas da exploração mineral na região, debater o cenário com ativistas e conhecer as ameaças econômicas e ecológicas locais.

A discussão envolve a governança ambiental de Minas Gerais e o combate a fraudes de grande escala que lesam o patrimônio da União, mobilizando a atenção de órgãos reguladores e da Justiça Federal na fiscalização do setor minerário.

O que a Serra do Curral precisa?

Nesta edição, a mobilização ganha força após os desdobramentos da Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, que revelou um esquema de corrupção sistêmica ligado ao setor minerário, envolvendo fraudes em autorizações ambientais mediante propina.

A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em ativos dos investigados. Os manifestantes utilizam o ato para reivindicar que os responsáveis pelas irregularidades sejam punidos e que os recursos financeiros bloqueados sejam destinados à recuperação das áreas degradadas pela exploração mineral.

"Nesta edição do abraço à Serra do Curral, queremos que os mais de R$ 2 bilhões apreendidos de mineradoras que destruíram a serra sejam destinados integralmente para a sua recuperação", disse um dos ativistas responsáveis pelo abraço, o engenheiro ambiental Felipe Gomes.

Quais as características da Serra do Curral?

A Serra do Curral possui profundo valor histórico e geográfico, servindo como o limite sul de Belo Horizonte e integrando o maciço da Serra do Espinhaço. O nome da formação é referência ao antigo "Curral del Rei", o arraial que originou a capital mineira, inaugurada no ano de 1897.

Com uma altitude média que varia de 1.100 a 1.350 metros, seu ponto culminante se localiza no Pico Belo Horizonte, a 1.390 metros de altitude, abrigando também torres de transmissão de televisão desde 1955, quando foi instalada a pioneira antena da TV Itacolomi.

O valor ecológico do ecossistema é evidenciado pela diversidade de sua flora, que apresenta variações graduais conforme a altitude, englobando áreas de campo rupestre nas cotas mais elevadas, além de trechos de cerrado e remanescentes de Mata Atlântica.

Em termos institucionais, a integridade biológica da área é resguardada por seu perímetro estar inserido nas delimitações de unidades de conservação, especificamente na área de proteção ambiental do Parque Municipal das Mangabeiras e do Parque da Serra do Curral.

Devido a esse vínculo afetivo e ecológico, a população escolheu a serra como o símbolo oficial de Belo Horizonte em um plebiscito realizado em 1995, ocasião em que a formação rochosa venceu a disputa contra a Igreja de São Francisco de Assis e a Lagoa da Pampulha.

Nos últimos seis meses, o local foi palco de desdobramentos jurídicos e policiais diretamente relacionados aos motivos do protesto deste domingo.

Em março de 2026, uma decisão da 9ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte atendeu a pedidos do Ministério Público Federal e do município, determinando a imediata paralisação de todas as atividades de extração de minério de ferro na área tombada e suspendendo processos administrativos de mineradoras na região.

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As investigações apontaram que houve redução irregular do perímetro de proteção e uso indevido de termos de compromisso ambientais flexíveis para burlar o licenciamento rigoroso, gerando danos ambientais de impacto similar aos combatidos pela população no evento atual.

A Serra do Curral

Altitude média da formação: de 1.100 a 1.350 metros

de 1.100 a 1.350 metros Altitude máxima no Pico Belo Horizonte: de 1.390 metros

de 1.390 metros Marcos históricos de comunicação: instalação da primeira antena de TV em 1955

instalação da primeira antena de TV em 1955 Formações vegetais integradas: campo rupestre, cerrado e remanescentes de Mata Atlântica

campo rupestre, cerrado e remanescentes de Mata Atlântica Unidades de conservação municipais abrangidas: Parque das Mangabeiras e Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras e Parque da Serra do Curral Escolha como símbolo oficial da cidade: plebiscito popular em 1995

Histórico que tornou a serra símbolo de BH