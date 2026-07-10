PF prende homem com R$ 1 mil em notas falsas em Juiz de Fora

Um esquema de falsas notas de R$ 100 foi desarticulado pela Polícia Federal (PF), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (10/7). A operação tem o objetivo de combater a circulação de notas falsas em Ubá, cidade vizinha.

Um homem foi preso na própria residência e seu celular foi apreendido para perícia. Através do aparelho, a polícia espera descobrir quem são os fornecedores das notas e mais detalhes sobre o esquema. A ação foi realizada em cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Justiça Federal.

De acordo com a PF, as investigações começaram em janeiro deste ano, quando dez cédulas falsas de R$ 100 foram apreendidas. Posteriormente, a pessoa responsável por adquirir e repassar as notas foi identificada.

Mais prisões

Ainda nesta semana, outro homem foi preso pela Polícia Federal em Juiz de Fora, depois de comprar R$ 5 mil em notas falsas pela internet. A corporação afirma ter recebido informações sobre a distribuição dessas células através de encomendas postais.

"Os investigados poderão responder pelo crime de moeda falsa e por outros delitos que eventualmente venham a ser constatados no curso das investigações", frisou a PF.

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A pena pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, pode variar de três a 12 anos de prisão, além de multa. Qualquer pessoa que falsifique, fabrique ou altere uma moeda de curso legal no Brasil ou no exterior pode ser acusada.

