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ESQUEMA DE FALSIFICAÇÃO

PF prende homem com R$ 1 mil em notas falsas em Juiz de Fora

Dez cédulas faltas de R$ 100 e o celular do suspeito foram apreendidos em operação. Ubá também está na mira da Polícia Federal

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
10/07/2026 16:46 - atualizado em 10/07/2026 16:46

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As cédulas imitam quase perfeitamente as verdadeiras
As cédulas muito com as verdadeiras crédito: Polícia Federal/Divulgação

Um esquema de falsas notas de R$ 100 foi desarticulado pela Polícia Federal (PF), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (10/7). A operação tem o objetivo de combater a circulação de notas falsas em Ubá, cidade vizinha.

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Um homem foi preso na própria residência e seu celular foi apreendido para perícia. Através do aparelho, a polícia espera descobrir quem são os fornecedores das notas e mais detalhes sobre o esquema. A ação foi realizada em cumprimento de um mandado de busca e apreensão da Justiça Federal.

De acordo com a PF, as investigações começaram em janeiro deste ano, quando dez cédulas falsas de R$ 100 foram apreendidas. Posteriormente, a pessoa responsável por adquirir e repassar as notas foi identificada.

 

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Mais prisões

Ainda nesta semana, outro homem foi preso pela Polícia Federal em Juiz de Fora, depois de comprar R$ 5 mil em notas falsas pela internet. A corporação afirma ter recebido informações sobre a distribuição dessas células através de encomendas postais.

"Os investigados poderão responder pelo crime de moeda falsa e por outros delitos que eventualmente venham a ser constatados no curso das investigações", frisou a PF.

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A pena pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal, pode variar de três a 12 anos de prisão, além de multa. Qualquer pessoa que falsifique, fabrique ou altere uma moeda de curso legal no Brasil ou no exterior pode ser acusada.

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