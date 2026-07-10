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CAPOTAMENTO

Caminhão carregado com bananas capota na LMG-856 e mata passageira

Passageira de 50 anos morreu presa às ferragens em acidente no Sul de Minas. Motorista ficou gravemente ferido e também precisou ser desencarcerado do caminhão

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/07/2026 15:27

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Caminhão capotou e ficou com as rodas voltadas para cima. Motorista ficou gravemente ferido e passageira morreu no local
Caminhão capotou e ficou com as rodas voltadas para cima. Motorista ficou gravemente ferido e passageira morreu no local crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de 50 anos morreu e um homem de 28 ficou gravemente ferido em um acidente na LMG-856, em Cássia, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (9/7). As vítimas estavam em um caminhão carregado com bananas, que tombou e as deixou presas às ferragens.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o caminhão capotou na rodovia e ficou tombado com as rodas voltadas para cima. O motorista ficou bastante ferido e a passageira, que estava no banco do carona, morreu no local. Ambos são naturais de Miracatu (SP).

Imagens feitas pelo militares mostram a carga derramada na via e a cabine do veículo danificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor estava na parte da cabine menos deformada e a corporação conseguiu desencarcerá-lo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Para retirar a mulher, que estava na parte mais danificada da cabine, foi necessário usar maquinário para desencarcerar o corpo. Antes disso, a Polícia Civil (PC) periciou o local. O corpo foi retirado e repassado para o serviço funerário.

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