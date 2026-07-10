Caminhão carregado com bananas capota na LMG-856 e mata passageira

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 50 anos morreu e um homem de 28 ficou gravemente ferido em um acidente na LMG-856, em Cássia, no Sul de Minas, nessa quinta-feira (9/7). As vítimas estavam em um caminhão carregado com bananas, que tombou e as deixou presas às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o caminhão capotou na rodovia e ficou tombado com as rodas voltadas para cima. O motorista ficou bastante ferido e a passageira, que estava no banco do carona, morreu no local. Ambos são naturais de Miracatu (SP).

Imagens feitas pelo militares mostram a carga derramada na via e a cabine do veículo danificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor estava na parte da cabine menos deformada e a corporação conseguiu desencarcerá-lo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Para retirar a mulher, que estava na parte mais danificada da cabine, foi necessário usar maquinário para desencarcerar o corpo. Antes disso, a Polícia Civil (PC) periciou o local. O corpo foi retirado e repassado para o serviço funerário.

