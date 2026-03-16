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RETALIAÇÃO

Morte de sargento: sete pessoas já morreram em operações após assassinato

Três suspeitos morreram em confronto com a polícia nesse domingo durante ação em Campo Belo

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Wellington Barbosa
RS
Rafael Silva*
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
RS
Rafael Silva*
Repórter
16/03/2026 10:28

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O militar havia acabado de chegar próximo da residência quando foi surpreendido pelos criminosos
O militar havia acabado de chegar próximo da residência quando foi surpreendido pelos criminosos crédito: Reprodução/Redes Sociais

Desde a morte do sargento Rodrigo da Silva Pereira, sete pessoas foram mortas em confrontos com a polícia em Campo Belo (MG), na Região Centro-Oeste do estado. Todas as mortes ocorreram em operações de combate à criminalidade em resposta ao assassinato do militar.

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As três mortes mais recentes aconteceram nesse domingo (15/3). Militares do Grupo Tático Rodoviário (GTR), da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, anteciparam ações para impedir confrontos entre quadrilhas rivais na cidade.

Durante a operação policial, os militares fizeram incursões em áreas apontadas como reduto de criminosos. Conforme a PM, os suspeitos teriam reagido à presença das equipes efetuando disparos contra os policiais, que revidaram à agressão. Três suspeitos foram baleados e morreram em decorrência dos ferimentos.

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Na ação, foram apreendidas armas de fogo, uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38 da marca Taurus, além de porções de drogas.

Sargento Rodrigo

Na noite de 4 de março, ao chegar à própria residência acompanhado do filho, o sargento Rodrigo da Silva Pereira foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro do policial estacionado quando a moto se aproxima e emparelha com o veículo. O passageiro saca uma arma e efetua vários disparos em direção à janela do motorista. Em seguida, os suspeitos fogem em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 19h. Inicialmente, a equipe recebeu a informação de que se tratava de um acidente entre um carro e um poste na Rua João Belchior.

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Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram uma médica tentando reanimar o policial, que havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Apesar das manobras de ressuscitação, o sargento não respondeu aos estímulos e a morte foi confirmada ainda no local.

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