Moradores do bairro Morro Alto, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, colocaram fogo em colchões e sofás, bloqueando a rodovia MG-010, no Anel Rodoviário, na tarde deste sábado (16), em protesto a morte de um homem de 18 anos suspeito de ser um dos líderes do tráfico de drogas na região após um confronto com a Polícia Militar durante a madrugada.

O protesto durou cerca de uma hora e fechou o trânsito no local. Policiais fizeram a segurança dos moradores e a via só foi liberada após a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas na rodovia.

De acordo com o boletim de ocorrência, há uma guerra declarada entre duas facções pelo controle do tráfico de drogas na região. Durante a madrugada de hoje, uma viatura da PM fazia o patrulhamento do bairro quando encontrou um veículo Kia de cor prata. Ao se deparar com os militares, o motorista do carro mudou a direção de forma brusca e não respondeu aos sinais de parada, dando início a uma perseguição.

Ele fugiu em alta velocidade pelo bairro até parar após ser fechado por dois ônibus. Quatro homens estavam no veículo no momento da perseguição. O suspeito que estava no banco do passageiro tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

O motorista se rendeu, desceu do carro e se jogou no chão. Ao se aproximarem do carro para realizar a prisão, os policiais foram surpreendidos por dois homens armados que estavam no banco de trás. Eles desceram do carro com as armas em punho e, para se defender, os militares atiraram.

Os dois suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos para o Hospital Odilon Behrens. Um deles, de 18 anos, morreu. O outro está internado sob escolta policial.

No veículo os policiais encontraram diversas armas e munição. Os suspeitos presos disseram que passaram o dia de sexta-feira (15) rodando o bairro, em busca de membros da gangue rival para assassiná-los. Os dois foram presos e levados para a Delegacia de Plantão.