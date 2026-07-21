Quem era a capitã da Polícia Militar que morreu em BH

A capitã da Polícia Militar (PMMG) Michelle Leão Azevedo, que morreu na noite dessa segunda-feira (20/7), em Belo Horizonte, ingressou na corporação em 2010 e construiu a carreira na área de segurança pública. O principal suspeito da morte é o marido dela, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, preso após levá-la ao hospital.

Michelle iniciou a formação na PMMG em 2008 e, após dois anos de curso, tornou-se oficial da corporação. Ela ocupava o posto de capitã e tinha experiência na área de defesa, com ênfase em segurança pública.

Entre 2022 e 2023, concluiu uma especialização no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Ifsuldeminas). O trabalho de conclusão teve como tema "A importância do estudo da jurisprudência dos Tribunais Superiores na PMMG".

Morte é investigada

A capitã foi levada pelo próprio marido ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte, onde teve a morte confirmada. Segundo informações iniciais, o sargento afirmou aos profissionais de saúde que a esposa havia caído de uma escada. No entanto, a equipe médica desconfiou da versão ao verificar que os ferimentos apresentados pela vítima não seriam compatíveis, a princípio, com esse tipo de acidente.

A polícia foi acionada e prendeu o militar. Conforme as informações preliminares, ele também tentou descartar uma caixa com comprimidos de ecstasy no banheiro do hospital. O material foi recuperado por membros da corporação.

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As circunstâncias da morte seguem sob investigação. A Polícia Militar informou que apresentará mais detalhes sobre o caso durante uma coletiva de imprensa prevista para esta terça-feira (21/7).