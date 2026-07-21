Capitã da PM morta: relação do casal era conturbada, diz defesa de sargento

"Era uma relação sim, conturbada," confirmou a defesa do sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, suspeito de matar a capitã Michele Leão Azevedo, de 41. No entanto o advogado Gustavo Nepomuceno Lopes ressalta que os conflitos do casal não permitem concluir, por si só, que houve crime. A morte da oficial é investigada como feminicídio pela Polícia Civil (PCMG).

Em entrevista ao Estado de Minas, o advogado afirmou que a relação entre os dois passava por momentos de instabilidade, mas que era consensual. Questionado sobre o significado de "conturbado", ele explicou que o casal vivenciava desentendimentos, períodos de separação e retomadas da convivência, situação que, segundo ele, não pode ser usada como elemento para antecipar conclusões sobre o caso.

"A existência de conflitos em uma relação não autoriza presumir a prática de um crime, especialmente quando a investigação ainda está em curso e depende da análise de provas técnicas e demais elementos objetivos", destacou.

Gustavo também disse que a defesa ainda não definiu a linha que será adotada no processo. "Por enquanto, não podemos adiantar qualquer linha de defesa vamos seguir sem termos acesso integral aos autos, e principalmente com o resultado da perícia, que vai ser feito com base nos elementos do inquérito."

Segundo o advogado, a prioridade neste momento é com relação à prisão do sargento, detido em flagrante nessa segunda-feira (20/7). "Estamos focados agora na audiência de custódia, onde vai ser feita a deliberação pela concessão da liberdade provisória ou a conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva."

Investigação

Enquanto aguarda os desdobramentos da investigação, a defesa ressaltou que o sargento está tranquilo. "Claro que são fatos graves, ainda mais se são fatos que tiveram grande exposição na mídia. Mas dentro da normalidade, ele está tranquilo, sim."