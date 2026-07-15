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JUSTIÇA

Homem acusado de decapitar a mãe vira réu por feminicídio

Crime ocorreu na capital no último mês de junho, no Bairro Nova Cachoeirinha; réu seguirá preso preventivamente

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
15/07/2026 12:52

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Crime aconteceu na rua Álvaro da Mata, Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de BH
Crime aconteceu na Rua Álvaro da Mata, Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de BH crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

O homem que confessou ter decapitado a própria mãe se tornou réu por feminicídio. A denúncia foi feita na última segunda-feira (13/7), pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e acatada pelo juiz do 1º Sumariante da comarca de Belo Horizonte, Roberto Oliveira Araújo Silva. Ele ainda confirmou a manutenção da prisão do acusado, Ritchie Glaycon Viana, de 27 anos.

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O réu confessou ter assassinado e decapitado a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos, em 21 de junho, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

O crime foi motivado por uma exigência da mãe para que o homem trabalhasse. Ela teria decidido que não o sustentaria mais financeiramente.

Segundo a promotoria, o crime foi cometido de maneira cruel, com impedimento à defesa da vítima. Foram constatados o estrangulamento e esfaqueamento da vítima, além da decapitação.

O caso foi enquadrado como feminicídio por ter sido praticado contra uma mulher, em contexto de relação doméstica e familiar violenta, marcada por controle e ameaças por parte do filho.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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