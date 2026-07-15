Mineira é morta com golpes de facão na Bélgica

A mineira Silvilene Rocha, de 37 anos, natural de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, foi morta a facadas na madrugada de segunda-feira (13/7), em Marche-en-Famenne, na província de Luxemburgo, na Bélgica. Outra brasileira ficou gravemente ferida no ataque.

Segundo a emissora local TV Lux, o crime ocorreu na Avenue de la Toison d'Or. A vítima foi encontrada morta em frente a uma agência bancária, após ser atacada por um homem armado com um facão no interior de uma residência.

Ainda conforme a imprensa belga, a casa foi isolada pela polícia na manhã de segunda-feira, e marcas de sangue permaneceram visíveis na varanda. As informações iniciais apontam que o imóvel, alugado por temporada, poderia estar sendo utilizado para a prática de prostituição.

A outra brasileira ferida teria conseguido deixar o imóvel durante o ataque e foi socorrida em estado grave.

Segundo a emissora pública belga RTBF, o Ministério Público de Luxemburgo apontou que Silvilene exercia atividade ligada à prostituição. O homem suspeito do crime teve a prisão preventiva decretada na noite de terça-feira (14/7). Ele deverá passar por uma audiência na sexta-feira (17/7), quando a Justiça decidirá se permanecerá detido durante as investigações.

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Nas redes sociais, amigos e familiares de Conselheiro Lafaiete lamentaram a morte de Silvilene. Segundo publicações, a família busca recursos para realizar o translado do corpo ao Brasil.