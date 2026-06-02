Mineira morre em acidente de carro durante safári na África

Uma turista mineira morreu em um safári depois que o carro em que ela estava capotar. A morte de Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, aconteceu na sexta-feira (29/5) durante passeio na Namíbia, na África. No carro, estavam outros cinco ocupantes, estrangeiros.

A advogada brasileira nasceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e foi criada em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas. Morava com o marido, Fernando Monteiro, em Brasília, onde atuava na Caixa Econômica Federal. Em nota, a Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) lamentou a morte.

Segundo informações de um portal de notícias da Namíbia, o Informanté, o carro capotou na rodovia C14 entre o povoado de Sesriem e a cidade litorânea Walvis Bay. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta do meio-dia.

O carro, um SUV Toyota Land Cruiser, transportava seis passageiros quando virou. Investigações preliminares indicam que o eixo de transmissão do veículo se desconectou e o motorista perdeu o controle antes do capotamento.

Meire sofreu diversas lesões e morreu. Os outros passageiros não tiveram ferimentos graves e foram transportados para atendimento no Hospital Welwitschia Private, em Walvis Bay, quei fica a 110 quilômetros do local do acidente.

As investigações seguem em andamento pela polícia local e a empresa do safári está cooperando para solucionar o caso.

Em declaração oficial, a empresa responsável, a Chameleon Safaris Namibia, confirmou o acidente e lamentou a morte da mineira. “Com pesar, confirmamos que o acidente resultou em uma morte. Prestamos nossas condolências à família, aos amigos e amados durante esse tempo difícil”, afirma o comunicado.

A nota acrescenta que o foco principal é auxiliar as vítimas do acidente, seus familiares e membros da equipe do safári com o que for necessário.

De acordo com o marido de Meire, o corpo ainda não foi repatriado. Com isso, não há previsão de velório e enterro porque o corpo de Meire ainda passará por autópsia que vai ser realizada apenas na quinta-feira (4/6).

Meire durante viagem pela África. Redes Sociais/Reprodução

Ele ressaltou a apreensão da família com a lentidão do processo. "A família está bastante preocupada para receber o corpo."

O Estado de Minas entrou em contato com o consulado do Brasil na Namíbia para mais detalhes do traslado do corpo e até o momento desta publicação não obteve respostas.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro disse que está em contato com a família e autoridades locais. O órgão disse que presta "assistência consular".

Caso semelhante

Uma médica brasileira morreu durante outro acidente de carro durante um safári em 2024. O caso aconteceu em junho quando o carro em que estavam Natale Gontijo de Amorim, de 55 anos, e seu marido, Charles Sá,, bateu em outro veículo em uma rodovia.

Charles foi o único sobrevivente do acidente que deixou oito mortos. Segundo a imprensa local, testemunhas disseram que um dos veículos teria feito uma ultrapassagem inapropriada. (Com informações da Folhapress)

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima