Porsche bate em poste no Anel Rodoviário

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma Porsche colidiu com um poste na manhã desta segunda-feira (2/6) na marginal do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, entre a Avenida Pedro II e o Shopping Del Rey, no sentido Vitória. A batida ocorreu por volta das 9h30, quando o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma irregularidade na pista.

De acordo com testemunhas, uma ambulância da Unimed estava passando pelo local e prestou atendimento ao motorista do Porsche, que foi retirado do carro com escoriações leves, dores no braço e possível fratura. O condutor era o único ocupante do veículo.

O médico que atendeu o condutor relata que motoristas avisaram sobre o acidente enquanto eles atendiam uma ocorrência de um pneu furado próximo ao local.

Segundo a Guarda Municipal, o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele não soube informar qual a irregularidade na pista.

O Estado de Minas esteve no local e verificou que a frente do carro de luxo ficou completamente destruída.

O corpo de bombeiros confirmou que não houve acionamento da corporação para o local, o que indica que não houve sinais de necessidade de estabilização do veículo ou risco de explosão devido a vazamento de combustível.

A BHTrans foi acionada no local e às 11h já estava atuando para regular o trânsito da região. Não foram registrados congestionamentos na região – apenas uma das faixas, à direita, foi interditada.

A Cemig foi acionada logo após o acidente. A empresa informou que apenas um cliente foi atingido com falta de luz devido à queda do poste e que a conclusão do serviço e restabelecimento deve ocorrer ao longo do dia.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro