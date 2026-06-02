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ACIDENTE EM BH

Porsche bate em poste no Anel Rodoviário

Motorista do carro de luxo perdeu o controle da direção após passar por irregularidade na pista; acidente ocorreu nesta terça (2/6), na altura do Caiçara

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Pedro Naves*
Gladyston Rodrigues
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Pedro Naves*
Repórter
Gladyston Rodrigues
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Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
02/06/2026 13:52

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Porsche bate em poste com transformador, na marginal do Anel Rodoviário, na altura do bairro Caiçara, sentido Vitória.
Porsche bate em poste com transformador, na marginal do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Caiçara, sentido Vitória crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Uma Porsche colidiu com um poste na manhã desta segunda-feira (2/6) na marginal do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, entre a Avenida Pedro II e o Shopping Del Rey, no sentido Vitória. A batida ocorreu por volta das 9h30, quando o motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma irregularidade na pista. 

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De acordo com testemunhas, uma ambulância da Unimed estava passando pelo local e prestou atendimento ao motorista do Porsche, que foi retirado do carro com escoriações leves, dores no braço e possível fratura. O condutor era o único ocupante do veículo. 

O médico que atendeu o condutor relata que motoristas avisaram sobre o acidente enquanto eles atendiam uma ocorrência de um pneu furado próximo ao local.

Segundo a Guarda Municipal, o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Ele não soube informar qual a irregularidade na pista. 

O Estado de Minas esteve no local e verificou que a frente do carro de luxo ficou completamente destruída. 

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O corpo de bombeiros confirmou que não houve acionamento da corporação para o local, o que indica que não houve sinais de necessidade de estabilização do veículo ou risco de explosão devido a vazamento de combustível. 

A BHTrans foi acionada no local e às 11h já estava atuando para regular o trânsito da região. Não foram registrados congestionamentos na região – apenas uma das faixas, à direita, foi interditada. 

A Cemig foi acionada logo após o acidente. A empresa informou que apenas um cliente foi atingido com falta de luz devido à queda do poste e que a conclusão do serviço e restabelecimento deve ocorrer ao longo do dia. 

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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