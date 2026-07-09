Casal de mineiros é indenizado em R$ 32 mil por atraso de voo na lua de mel

Um atraso de 31 horas no voo da companhia aérea Copa Airlines, que levaria um casal de mineiros para lua de mel, fez a dupla perder uma diária de hospedagem em Punta Cana, na República Dominicana. Devido a esse percalço, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que a empresa pague uma indenização de R$ 32 mil aos dois.

Os passageiros processaram a companhia dizendo que sofreram vários transtornos na viagem para Punta Cana e também para Nova York, nos Estados Unidos.

O voo estava marcado para deixar o Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, em 23 de novembro de 2023, mas houve um atraso por causa de uma manutenção na aeronave. Com isso, o casal precisou dormir nas cadeiras do terminal e perdeu uma diária de resort, onde se hospedaria depois de fazer uma conexão no Panamá.

A Copa Airlines foi condenada pela Justiça a pagar R$ 30 mil em danos morais, sendo R$ 15 mil para cada um; R$ 1,9 mil por danos materiais, pela perda da diária; R$ 630 por gastos extras com alimentação; e US$ 100 (cerca de R$ 500) pela bagagem, que foi danificada.

O que diz a Copa Airlines



A companhia aérea alegou que o atraso ocorreu por "manutenção técnica não programada", o que seria uma questão de segurança, que prestou a assistência necessária ao casal e que o valor da indenização é exagerado.

Em contraponto, a defesa dos noivos argumentou que a manutenção do avião é um risco que cabe apenas à empresa e que a situação provocou angústia e frustração em um momento que deveria ser de celebração para os dois.

Relator do caso, o juiz de 2º grau Maurício Cantarino rejeitou os argumentos da companhia aérea. Ele enfatizou que a manutenção em aviões é um "fato previsível e inerente à atividade, não justificando o atraso dilatado ou cancelamento de voo sem assistência aos clientes".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata