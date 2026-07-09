Casal de mineiros é indenizado em R$ 32 mil por atraso de voo na lua de mel
Casal perdeu a diária de um resort e precisou dormir em cadeiras de aeroporto depois de um atraso de 31 horas
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Um atraso de 31 horas no voo da companhia aérea Copa Airlines, que levaria um casal de mineiros para lua de mel, fez a dupla perder uma diária de hospedagem em Punta Cana, na República Dominicana. Devido a esse percalço, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou que a empresa pague uma indenização de R$ 32 mil aos dois.
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Os passageiros processaram a companhia dizendo que sofreram vários transtornos na viagem para Punta Cana e também para Nova York, nos Estados Unidos.
O voo estava marcado para deixar o Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, em 23 de novembro de 2023, mas houve um atraso por causa de uma manutenção na aeronave. Com isso, o casal precisou dormir nas cadeiras do terminal e perdeu uma diária de resort, onde se hospedaria depois de fazer uma conexão no Panamá.
A Copa Airlines foi condenada pela Justiça a pagar R$ 30 mil em danos morais, sendo R$ 15 mil para cada um; R$ 1,9 mil por danos materiais, pela perda da diária; R$ 630 por gastos extras com alimentação; e US$ 100 (cerca de R$ 500) pela bagagem, que foi danificada.
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O que diz a Copa Airlines
A companhia aérea alegou que o atraso ocorreu por "manutenção técnica não programada", o que seria uma questão de segurança, que prestou a assistência necessária ao casal e que o valor da indenização é exagerado.
Em contraponto, a defesa dos noivos argumentou que a manutenção do avião é um risco que cabe apenas à empresa e que a situação provocou angústia e frustração em um momento que deveria ser de celebração para os dois.
Relator do caso, o juiz de 2º grau Maurício Cantarino rejeitou os argumentos da companhia aérea. Ele enfatizou que a manutenção em aviões é um "fato previsível e inerente à atividade, não justificando o atraso dilatado ou cancelamento de voo sem assistência aos clientes".
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata