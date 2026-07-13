Homem suspeito de decapitar a mãe em BH é denunciado por feminicídio

O suspeito de assassinar e decapitar a própria mãe, Jussara Maria Rodrigues, foi denunciado por feminicídio pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (13/7). Além da denúncia, o MPMG ainda pediu a manutenção da prisão preventiva do acusado.

A denúncia ainda aponta prática de crueldade e com impedimento à defesa da vítima. Segundo a Promotoria de Justiça, a vítima foi estrangulada e esfaqueada no pescoço e no tórax, e teve o corpo decapitado após a morte, o que caracteriza a crueldade.

Ainda segundo a Promotoria, o crime se enquadra como feminicídio por ter sido praticado contra uma mulher em contexto de relação doméstica e familiar marcado por controle, dependência e violência. O crime ainda teve agravantes como motivo torpe, pelo fato de o crime ser cometido após a mãe exigir que o filho trabalhasse, decidindo que deixaria de sustentá-lo financeiramente.

O crime ocorreu no dia 21 de junho, por volta das 4h, no apartamento onde mãe e filho moravam, no Bairro Nova Cachoeirinha, região Noroeste de Belo Horizonte. Conforme apuração prévia, a relação de mãe e filho era conturbada, com histórico de ameaças de morte e agressões contra a vítima.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelos vizinhos, que estranharam a falta de contato com Jussara. O homem confessou o crime à PMMG e foi preso no local do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice