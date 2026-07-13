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SÍTIO NA PAMPULHA

BH: suspeito por homicídios morre em confronto com a polícia na Pampulha

Segundo a Polícia Militar, suspeito era investigado por ligação com homicídios relacionados ao tráfico em Contagem

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/07/2026 09:41 - atualizado em 13/07/2026 09:43

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Homem de 26 anos foi preso pela PM por importunação sexual durante desfile em Belo Horizonte
Suspeito morreu ao sacar arma durante abordagem da PM na capital mineira crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 32 anos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PMMG) na manhã desse domingo (12/7), no Bairro Braúnas, na Pampulha, em Belo Horizonte.

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Segundo a PMMG, a ocorrência teve início por volta das 6h30, após militares receberem informações de que um imóvel no Bairro João Pinheiro, às margens da BR-040, na Região Noroeste, era utilizado para armazenar armas. Elas pertenciam a integrantes de um grupo criminoso ligado a homicídios e ao tráfico de drogas na Vila Pérola, em Contagem.

No endereço indicado, os policiais abordaram um homem que permitiu a entrada da equipe e afirmou que não havia material ilícito na residência. Durante as buscas, porém, os militares encontraram quatro armas de fogo escondidas dentro de um aparelho de som na estante da sala.

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Ainda conforme a PMMG, o suspeito confessou que guardava o armamento para um homem apontado como autor de homicídios na Vila Pérola. Depois de ser preso, informou que ele estaria em um sítio no Bairro Braúnas.

Confronto

Os policiais seguiram até o local e relataram que o som vindo da residência estava em volume elevado e que ninguém atendeu aos chamados. Ao entrar no imóvel, encontraram o homem deitado em uma cama.

Segundo a versão da Polícia Militar, ao ser acordado, ele se levantou rapidamente e sacou uma arma que estava entre as camas. Diante da ameaça, os militares efetuaram disparos. O suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Terezinha, onde morreu.

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Após o confronto, os policiais realizaram buscas no sítio, mas não encontraram outros materiais ilícitos. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual do Plantão Digital, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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