Grande BH: suspeito de matar homem com 11 tiros morre em confronto com PM

Um homem de 29 anos morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (22/6), na MG-10, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outro suspeito, de 28 anos, ficou ferido e foi preso.

Segundo a PM, a dupla havia acabado de matar um homem de 27 anos, por volta das 16h10, na Avenida Araguaia, em Pedro Leopoldo. Três armas de fogo foram apreendidas, sendo duas pistolas calibre .40 e um revólver calibre .357. Um Hyundai i30 prata, utilizado na fuga, também foi apreendido.

De acordo com a ocorrência, os militares receberam informações sobre um homicídio e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima morta. O homem, segundo a PM, era conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas e agiotagem.

A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima foi atingida por 11 disparos de arma de fogo e recolheu diversos estojos de calibre .40, além de dois aparelhos celulares.

Após o crime, foi montada uma operação de cerco e bloqueio nas proximidades de um parque aquático. Os policiais receberam informações de que o Hyundai i30 utilizado pelos suspeitos havia passado por São José da Lapa e seguiria em direção à MG-10, em Vespasiano.

Ao perceberem o bloqueio, os ocupantes do veículo tentaram furá-lo. Durante a tentativa de fuga, o motorista perdeu o controle do carro, que rodou na pista e atingiu um ônibus, um táxi e uma viatura da PM, parando na marginal da rodovia.

Segundo a corporação, os dois suspeitos desembarcaram atirando e chegaram a atingir o vidro de uma viatura. Os militares revidaram e os dois homens foram baleados. Eles foram socorridos para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. O passageiro, de 29 anos, morreu no local. Já o motorista, de 28 anos, sobreviveu.

Ainda segundo a PM, foram apreendidos uma arma de fogo, dinheiro e um cartão bancário. O sobrevivente recebeu voz de prisão pelos crimes de homicídio consumado em Pedro Leopoldo e tentativa de homicídio contra policiais militares.

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Aos policiais, ele optou por permanecer em silêncio na presença do advogado. O caso será investigado pela Polícia Civil.