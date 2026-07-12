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Homem toma tiros depois de agredir suspeito de ameaçar populares em BH

Vítima foi socorrida para unidade de saúde, onde contou aos policiais que havia agredido o suspeito, pois ele estava intimidando moradores da região

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/07/2026 16:02

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Viatura da PM estacionada no Centro de BH
PM identificou o suspeito dos disparos, mas não o encontrou crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um homem de 40 anos foi baleado três vezes no Bairro Monte Azul, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (11/7). À polícia, a vítima relatou que o suspeito é um homem de 27 anos com quem teve um desentendimento anterior.

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Conforme relato da vítima, o suspeito usava uma réplica de revólver para amedrontar moradores do bairro. A vítima agrediu o homem de 27 anos, mas foi baleada por ele no abdômen e no braço e ombro esquerdos.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem de 40 anos foi até a casa dele pedir socorro à esposa, alegando que tinha levado três tiros. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e, a princípio, não queria contar aos policiais sobre o ocorrido.

Os militares identificaram o suspeito, a vítima confirmou a autoria dos disparos e foi feita uma busca para encontrá-lo, mas, até o fechamento da ocorrência, o homem de 27 anos não foi localizado.

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A vítima foi entubada e transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de BH.

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