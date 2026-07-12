Homem toma tiros depois de agredir suspeito de ameaçar populares em BH
Vítima foi socorrida para unidade de saúde, onde contou aos policiais que havia agredido o suspeito, pois ele estava intimidando moradores da região
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Um homem de 40 anos foi baleado três vezes no Bairro Monte Azul, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desse sábado (11/7). À polícia, a vítima relatou que o suspeito é um homem de 27 anos com quem teve um desentendimento anterior.
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Conforme relato da vítima, o suspeito usava uma réplica de revólver para amedrontar moradores do bairro. A vítima agrediu o homem de 27 anos, mas foi baleada por ele no abdômen e no braço e ombro esquerdos.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o homem de 40 anos foi até a casa dele pedir socorro à esposa, alegando que tinha levado três tiros. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e, a princípio, não queria contar aos policiais sobre o ocorrido.
Os militares identificaram o suspeito, a vítima confirmou a autoria dos disparos e foi feita uma busca para encontrá-lo, mas, até o fechamento da ocorrência, o homem de 27 anos não foi localizado.
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A vítima foi entubada e transferida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de BH.