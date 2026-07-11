Lutador baleado em jogo da Galoucura diz que era perseguido por suspeito

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O lutador de muay thai Bruce Souto voltou a se manifestar nas redes sociais sobre o atentado a tiros que sofreu depois de uma partida de futebol da Galoucura, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Em uma sequência de publicações no Instagram, o atleta afirmou que era perseguido há anos pelo homem apontado por ele como autor dos disparos e disse que decidiu se pronunciar para esclarecer o caso.

Segundo Bruce, o conflito entre os dois começou há anos, quando ambos treinavam na mesma equipe. "Esse cara me perseguiu durante anos, sempre tentando me prejudicar por inveja. Enquanto eu buscava crescer através do esporte, ele escolhia outro caminho", escreveu Bruce.

Na publicação, o lutador também afirmou que reconheceu o suspeito no momento do ataque. "Quando afirmo que foi ele quem atirou contra mim, é porque foi isso que eu vi. Os disparos foram feitos na minha direção, à queima-roupa", declarou.

Bruce Souto foi baleado na noite de quinta-feira (9/7), após participar de uma partida de futebol entre integrantes da torcida organizada Galoucura. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi atingido pelos disparos e socorrido consciente para o Hospital João XXIII, no Centro de BH.

Conforme as informações iniciais da PM, o crime ocorreu após um desentendimento entre integrantes da torcida organizada. A Polícia Civil (PC) investiga a motivação do ataque.

Nas redes sociais, Bruce afirmou que o atentado colocou em risco outras pessoas que estavam no local. "Havia mulheres, crianças e pessoas da própria torcida no local. Ele não pensou em ninguém. Colocou a vida de todos em risco", pontuou.

O atleta também rebateu críticas recebidas após o caso e afirmou que o episódio deixou de ser uma disputa interna da torcida a partir do "momento em que houve um atentado" contra ele.

Em outro trecho da publicação, Bruce reforçou que pretende buscar justiça e disse confiar nas investigações. "Eu tenho uma família, uma carreira construída com muito trabalho e uma vida da qual me orgulho (...) Prefiro confiar na Justiça. Quero que ele responda por todos os crimes que tiver cometido e seja responsabilizado dentro da lei", disse.

O lutador também comentou rumores de que pretendia assumir um cargo de direção na Galoucura. De acordo com ele, a presença dele na partida tinha o objetivo de apoiar um projeto social ligado ao esporte. "Nunca tive interesse em cargo, poder ou benefício pessoal", comentou.

Bruce afirmou ainda que a proposta era desenvolver ações voltadas à educação, disciplina e fortalecimento dos integrantes da torcida por meio do esporte. Ao final da manifestação, voltou a cobrar a responsabilização do suspeito.

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"Continuo acreditando que a Justiça o encontrará e fará com que ele responda pelos crimes que a investigação concluir que praticou", concluiu.