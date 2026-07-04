Homem invade lote, alega perseguição e é encontrado morto em Minas
Segundo testemunhas, o homem afirmava estar sendo perseguido. O caso ocorreu em Coronel Fabriciano, neste sábado (4/7)
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Um homem de 33 anos foi encontrado morto em uma casa abandonada na Avenida Clarindo Alves, no Bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, na manhã deste sábado (4/7).
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Segundo a Polícia Militar (PMMG), uma moradora de 41 anos relatou que, por volta das 3h, o homem entrou no lote da residência dela exaltado, dizendo que estava sendo perseguido e precisava de um local para permanecer.
O marido da mulher determinou que ele deixasse a propriedade. O homem acatou a ordem, mas, em seguida, pulou a divisa do terreno e invadiu uma casa abandonada ao lado.
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Ao amanhecer, a moradora percebeu que o homem continuava no imóvel e acionou a polícia. Os militares entraram na residência e encontraram a vítima morta.
De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo apresentava sinais aparentes de violência. A Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local.
Investigação
Durante as buscas, testemunhas informaram que a vítima dizia que havia pessoas querendo matá-la. Elas também relataram que o homem foi visto saindo da própria residência acompanhado por pessoas ainda não identificadas.
Os policiais foram até a casa do homem, que estava trancada. Com a autorização de uma testemunha, a equipe entrou no imóvel e encontrou um telefone celular sobre a mesa da cozinha. Também foram localizados vestígios de uma substância semelhante à cocaína e, dentro de um guarda-roupa, uma embalagem contendo uma porção da mesma substância.
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Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será submetido a exames necroscópicos para identificar a causa da morte. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.