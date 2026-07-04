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VIOLÊNCIA

Homem invade lote, alega perseguição e é encontrado morto em Minas

Segundo testemunhas, o homem afirmava estar sendo perseguido. O caso ocorreu em Coronel Fabriciano, neste sábado (4/7)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
04/07/2026 15:19 - atualizado em 04/07/2026 15:20

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O corpo apresentava sinais aparentes de violência.
Homem invadiu lote em Coronel Fabriciano, na manhã deste sábado (4/7) crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 33 anos foi encontrado morto em uma casa abandonada na Avenida Clarindo Alves, no Bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, na manhã deste sábado (4/7).

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Segundo a Polícia Militar (PMMG), uma moradora de 41 anos relatou que, por volta das 3h, o homem entrou no lote da residência dela exaltado, dizendo que estava sendo perseguido e precisava de um local para permanecer.

O marido da mulher determinou que ele deixasse a propriedade. O homem acatou a ordem, mas, em seguida, pulou a divisa do terreno e invadiu uma casa abandonada ao lado.

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Ao amanhecer, a moradora percebeu que o homem continuava no imóvel e acionou a polícia. Os militares entraram na residência e encontraram a vítima morta. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo apresentava sinais aparentes de violência. A Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos no local.

Investigação

Durante as buscas, testemunhas informaram que a vítima dizia que havia pessoas querendo matá-la. Elas também relataram que o homem foi visto saindo da própria residência acompanhado por pessoas ainda não identificadas.

Os policiais foram até a casa do homem, que estava trancada. Com a autorização de uma testemunha, a equipe entrou no imóvel e encontrou um telefone celular sobre a mesa da cozinha. Também foram localizados vestígios de uma substância semelhante à cocaína e, dentro de um guarda-roupa, uma embalagem contendo uma porção da mesma substância. 

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Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será submetido a exames necroscópicos para identificar a causa da morte. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

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