Homem é morto com tiros na cabeça em Coronel Fabriciano

Um homem de 53 anos foi morto com tiros na cabeça, nessa terça-feira (29), em uma avenida do Bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.

Moradores relataram aos militares que duas pessoas abordaram o homem na via e fizeram os disparos contra ele. Em seguida, a dupla teria fugido em duas bicicletas.



Familiares contaram para a polícia que a vítima já havia se envolvido com o crime há um tempo, mas que, atualmente, estava recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por estar com várias doenças.



Com o homem, foram encontrados objetos pessoais, R$ 12, um laudo médico e a bicicleta da vítima.



Um dos suspeitos do crime, um adolescente de 17 anos, foi apreendido na casa de um amigo. Segundo os militares, ele já tinha envolvimento com práticas análogas ao tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.



No imóvel, a polícia encontrou uma garrucha de fabricação artesanal, duas buchas de substância semelhante à maconha e R$ 17.



Outros dois suspeitos do crime, de 35 e 36 anos, ainda não foram localizados.