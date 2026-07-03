Vereadora na Grande BH é presa por encomendar morte na véspera de Natal

Uma vereadora de Esmeraldas, na Grande BH, foi presa na manhã desta sexta-feira (3/7) suspeita de articular o assassinato de um servidor da prefeitura do município. Carla Nicolau de Oliveira Ferreira (Cidadania), conhecida como Carla da Pizzaria, teria um conflito com o funcionário público, o que a teria motivado a encomendar a morte do homem, segundo a Polícia Civil (PCMG).

O caso ocorreu em 24 de dezembro de 2025, ou seja, véspera de Natal.

O servidor Claudinei Pereira Nunes foi executado dentro do próprio carro, no Bairro Quintas São José. A esposa e os três filhos dele também estavam no veículo. Eles haviam feito compras para a ceia de Natal.

A reportagem entrou em contato com a PCMG, a Prefeitura de Esmeraldas, a Câmara Municipal da cidade e a defesa da vereadora, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata