Briga por motivo fútil acaba em morte no Norte de Minas

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de matar outro, de 45 anos, com diversas facadas no tórax, na tarde dessa segunda-feira (29/6), no bairro São Lucas, em São Francisco, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores informarem que havia um homem esfaqueado caído na rua. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima inconsciente e com intenso sangramento provocado pelos golpes.

O suspeito foi abordado próximo à vítima e, segundo a PM, confessou ter cometido o crime. Ele foi preso em flagrante sem oferecer resistência. A faca utilizada nas agressões não foi encontrada, e o homem se recusou a informar onde a teria descartado.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Conforme relatos de testemunhas, os dois homens consumiam bebida alcoólica juntos desde a manhã, quando iniciaram uma discussão por motivo aparentemente fútil. Durante o desentendimento, o suspeito teria dado um soco na vítima e corrido para casa. Pouco depois, a vítima foi até a residência do homem com um cabo de vassoura, dando início a uma luta corporal.

O suspeito afirmou aos policiais que estava em casa quando a vítima chegou exaltada, batendo no portão e tentando agredi-lo com um pedaço de madeira. Segundo ele, entrou na residência, pegou uma faca e a utilizou durante a briga.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima avança em direção ao suspeito com um cabo de vassoura. Na sequência, o homem aparece desferindo diversos golpes com um objeto semelhante a uma faca. Uma testemunha ainda tentou separar a briga, mas a vítima caiu ao chão logo depois.

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Após passar por exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.