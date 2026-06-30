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VIOLÊNCIA

Briga por motivo fútil acaba em morte no Norte de Minas

Vítima, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital; crime ocorreu após discussão

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
30/06/2026 10:28

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Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça
Os dois homens consumiam bebida alcoólica juntos desde a manhã, quando iniciaram uma discussão por motivo aparentemente fútil crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de matar outro, de 45 anos, com diversas facadas no tórax, na tarde dessa segunda-feira (29/6), no bairro São Lucas, em São Francisco, no Norte de Minas.

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De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após moradores informarem que havia um homem esfaqueado caído na rua. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima inconsciente e com intenso sangramento provocado pelos golpes.

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O suspeito foi abordado próximo à vítima e, segundo a PM, confessou ter cometido o crime. Ele foi preso em flagrante sem oferecer resistência. A faca utilizada nas agressões não foi encontrada, e o homem se recusou a informar onde a teria descartado.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Conforme relatos de testemunhas, os dois homens consumiam bebida alcoólica juntos desde a manhã, quando iniciaram uma discussão por motivo aparentemente fútil. Durante o desentendimento, o suspeito teria dado um soco na vítima e corrido para casa. Pouco depois, a vítima foi até a residência do homem com um cabo de vassoura, dando início a uma luta corporal.

O suspeito afirmou aos policiais que estava em casa quando a vítima chegou exaltada, batendo no portão e tentando agredi-lo com um pedaço de madeira. Segundo ele, entrou na residência, pegou uma faca e a utilizou durante a briga.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima avança em direção ao suspeito com um cabo de vassoura. Na sequência, o homem aparece desferindo diversos golpes com um objeto semelhante a uma faca. Uma testemunha ainda tentou separar a briga, mas a vítima caiu ao chão logo depois.

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Após passar por exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.

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