Lutador de Muay Thai é baleado após partida de futebol da Galoucura

O lutador de Muay Thai Bruce Souto, de 37 anos, foi baleado na noite nessa quinta-feira (9/7) no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul da capital. Ele foi atingido por disparos depois de uma partida de futebol entre a Galoucura Vespasiano e a Galoucura Noroeste, torcidas organizadas do Atlético. A Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem tiros na região.

Bruce Souto é membro da Galoucura, bi-campeão Brasileiro e bi-campeão Mundial de Muay thai. Atualmente ele também ocupa o cargo de Diretor Regional da Federação de Muay thai Mineira.



Os militares chegaram no Estádio Baleião, na Vila Fazendinha para verificar o ocorrido e não encontraram nada. Comerciantes locais informaram que não houve disparos e apenas uma discussão. Em diligências para encontrar possível vítima, os policiais chegaram até o Hospital João XXIII, onde Bruce estava internado.

A vítima relatou à Polícia que um colega da torcida organizada chegou ao seu lado após a partida e perguntou se Bruce tinha algum desentendimento com ele. Após a pergunta, o colega teria sacado a arma e efetuado os disparos.

Bruce informou que tentou fugir mas foi perseguido pelo suspeito, também de 37 anos, que teria descarregado o revólver nele. A vítima conhece o autor e o identificou para os militares.

Em seu Instagram, Bruce disse que foram realizados seis disparos e revelou a identidade do possível suspeito. “É assim que alguém deve ser tratado por manifestar sua opinião e defender aquilo em que acredita?”, escreveu em seu Instagram.

Ele foi socorrido por pessoas que não estavam envolvidas na briga e encaminhado para o Hospital João XXIII.

Quando questionado sobre possíveis motivações do crime, o lutador cita um vídeo divulgado em suas redes sociais. A publicação teria gerado animosidade em parte da organizada.

Os militares seguiram com diligências até a casa do suspeito, onde encontraram sua mãe e irmã. Elas permitiram que os oficiais realizassem uma busca minuciosa pela residência. Nenhuma ilegalidade foi encontrada e o autor não foi localizado.

Lutador está bem

Segundo o B.O, quando os policiais chegaram ao hospital, Bruce se encontrava consciente e orientado. Hoje, através de seu Instagram, foi publicada uma nota informando que ele está bem.

Na nota, afirma que confia que a Justiça resolverá o caso e que existiam cerca de 100 pessoas no local que podem ser testemunhas do que aconteceu. “O autor agiu de rosto descoberto, sem qualquer preocupação em esconder sua identidade”, informa nas redes.

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*Estagiário sob a supervisão do sueditor Humberto Santos