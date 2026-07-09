Pai de adolescente que tirou a própria vida é executado; padrasto é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assassinar um idoso de 64 anos na rodovia MGC-120, no Bairro Barra, no perímetro urbano de Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (8/7). Raimundo Nonato Madeira foi executado com um tiro na cabeça.

O homicídio ocorreu um dia após o suicídio da adolescente L.V.S.M., filha de Nonato.

O Estado de Minas conversou com o jornalista Diego Jorge, que trabalha para um portal de notícias da cidade. Ele tem investigado o caso no município, buscando o posicionamento das autoridades e ouvindo pessoas na comunidade.

Segundo Jorge, há relatos sobre a existência de uma carta deixada pela jovem na qual ela teria relatado abusos sexuais cometidos pelo padrasto. No entanto, a polícia ainda não confirmou nem negou essa informação.

De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem local, o pai da jovem foi até a residência do padrasto por volta das 18h15 desta quarta-feira para pedir esclarecimentos sobre os boatos de abuso. Após ser confrontado, o padrasto teria reagido e matado Nonato.

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A investigação está em curso na Polícia Civil, que ainda não se manifestou em relação à prisão e motivação do homicídio. O espaço segue aberto.