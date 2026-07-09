Agiota é executado a tiros por homens de touca ninja no Barreiro, em BH

Um agiota de 33 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (8/7), no Bairro Pilar, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h55, na Rua Rio Bonito. Quando os militares chegaram ao local, o corpo da vítima já estava coberto por um lençol.

Testemunhas relataram que o homem conversava com outras pessoas quando foi surpreendido por suspeitos armados, que usavam toucas ninja. Os criminosos efetuaram diversos disparos, e a vítima tentou fugir, correndo em direção a uma escadaria, onde caiu.

Ainda conforme a PM, o homem tinha passagens por sequestro, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo. O sogro confirmou aos policiais que ele atuava como agiota.

Os militares localizaram uma câmera de segurança na Rua Rosa Branca que poderia ter registrado a ação, mas o morador informou que o equipamento estava desativado. O sogro da vítima disse desconhecer a motivação do homicídio, mas afirmou que o homem já havia sido alvo de outras tentativas de assassinato.

A perícia da Polícia Civil encontrou estojos de munições calibre .380 e 9 mm no local. A vítima foi atingida por diversos disparos no rosto e no tórax. Um aparelho celular encontrado no bolso do homem foi apreendido para auxiliar nas investigações. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou uma das toucas ninja que teriam sido usadas pelos criminosos. Um ônibus suplementar passou pela região logo após o crime, e as imagens das câmeras do veículo poderão ajudar na identificação dos suspeitos.

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O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Barreiro.