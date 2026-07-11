Vídeo mostra assassinato de pai de jovem que tirou a própria vida em MG
Raimundo Nonato Madeira, de 64 anos, foi morto em Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (8/7)
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Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o assassinato de Raimundo Nonato Madeira, de 64 anos, pai de Luna Vitória Santos Madeira, de 19, que tirou a própria vida três dias antes. O crime aconteceu na rodovia MGC-120, no Bairro Barra, no perímetro urbano de Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (8/7).
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No início das imagens, Raimundo aparece atirando várias vezes contra o padrasto da filha, um homem de 38 anos. Durante a ação, eles entram em luta corpoal, e o idoso acaba sendo desarmado e morto pelo padrasto. A perícia da Polícia Civil constatou quatro perfurações no corpo da vítima, sendo três na cabeça e uma no tórax. O homem se entregou à polícia e alegou legítima defesa.
Assista ao vídeo:
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O Estado de Minas conversou com o jornalista Diego Jorge, que atua em um portal de notícias da cidade e acompanha as investigações. Segundo ele, testemunhas relataram que Raimundo foi até a residência do padrasto após a forte circulação de boatos de que o homem teria abusado sexualmente de Luna Vitória — informação que não foi confirmada pelas autoridades.
Segundo Jorge, há relatos sobre a existência de uma carta deixada pela jovem na qual ela teria relatado abusos sexuais cometidos pelo padrasto. No entanto, a polícia ainda não confirmou nem negou essa informação.
Em depoimento à polícia, o padrasto confirmou que havia rumores na cidade. Segundo ele, os comentários, porém, diziam respeito a um suposto relacionamento amoroso entre ele e a enteada, o que foi negado. O padrasto recebeu atendimento médico. A polícia não explicou se ele foi baleado ou se só ficou ferido quando entrou em luta corporal com o idoso.
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Luna Vitória e do homicídio de Raimundo Nonato Madeira. As investigações seguem em andamento.