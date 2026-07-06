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ASSASSINATO

BH: homem tenta fugir, mas é perseguido e morto com vários tiros

Vítima de 24 anos estava com amigos nas proximidades de um bar quando foi surpreendida por criminosos armados

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
06/07/2026 11:38

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Polícia Civil mantém apuração sob sigilo
A vítima foi atingida, caiu ao chão e morreu no local crédito: Divulgação/PCMG

Um homem de 24 anos foi perseguido e morto a tiros na madrugada desse domingo (5/7), no bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com amigos nas proximidades de um bar, na esquina das ruas Bernardo Vasconcelos e Iribá, quando dois homens chegaram em um carro preto.

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De acordo com uma testemunha, os suspeitos desembarcaram armados. Ao perceber a aproximação, o homem saiu correndo pela Rua Iribá, mas foi perseguido por um dos criminosos, que efetuou diversos disparos. A vítima foi atingida, caiu ao chão e morreu no local. Em seguida, os autores fugiram. A testemunha afirmou que não conseguiu identificar os suspeitos. 

O pai da vítima compareceu ao local e apresentou duas possíveis linhas de investigação para a polícia. A primeira estaria relacionada a um antigo relacionamento do filho. Segundo ele, a vítima teve um filho com uma mulher que teria envolvimento com o tráfico de drogas. O homem afirmou ainda que o pai da mulher, apontado como criminoso, havia sido colocado em liberdade recentemente.

A outra hipótese envolve a compra de um veículo que apresentou diversos defeitos mecânicos. Conforme o pai, após o negócio, o filho passou a discutir com o antigo proprietário e a trocar ameaças com pessoas ligadas ao caso.

O pai também relatou que o jovem tinha comportamento agressivo e frequentemente se envolvia em brigas e agressões físicas em vias públicas. Segundo ele, em uma confusão ocorrida em um bar, um homem chegou a sacar uma arma de fogo e apontá-la para a vítima. 

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que o homem apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Durante os trabalhos, foram recolhidos nove cartuchos de munição calibre 9 mm. Até o momento, ninguém foi preso. 

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