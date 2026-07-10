Ataque a tiros mata três e deixa um ferido no Vale do Rio Doce

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um ataque a tiros registrado na madrugada desta sexta-feira (10/7), em Jampruca, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu na Rua Aristides Corrêa, próximo ao quartel da Polícia Militar.

Segundo a PM, os policiais ouviram os tiros e foram até o local. Quando chegaram, encontraram duas pessoas mortas, uma do lado de fora e outra dentro da casa. Uma terceira vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce.

As vítimas que morreram no local foram identificadas pelas iniciais D.E.R.S. e F.S.C.S.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar também foi informada de que um quarto envolvido, identificado pelas iniciais P.M.Q.N., deu entrada já sem vida no hospital de Frei Inocêncio. Segundo os primeiros levantamentos da PM, ele pode ter sido baleado pelos próprios comparsas durante a ação. Nenhuma arma de fogo foi encontrada com as vítimas.

De acordo com os militares, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes do Tático Móvel e policiais militares de Itambacuri e Frei Inocêncio seguem em busca para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do triplo homicídio.